熱賣！“立院”新款紀念酒附韓國瑜詩作

“立法院”新款紀念酒正式量產。（照片：“立法院”提供） 中評社台北11月14日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜上任後的第一款紀念酒日前因熱銷缺貨，“立法院”今天發布正式量產推出之訊息。“立法院”表示，新款紀念酒自今年中秋節首批亮相以來，因造型剔透雅致，有別以往，呈現本屆“國會”的嶄新風範，引起各界高度關注。日前配合中秋佳節先行推出的1200瓶紀念酒早已售罄，各委員辦公室單月訂購數，是過去一整年度的總和，反應相當熱烈。



“立法院”表示，今日新款紀念酒正式量產，循例提供每位委員每年30箱（每箱6瓶）額度專供購買，特別的是，在正式量產的紀念酒瓶身上，皆附上印有韓國瑜詩作的裝飾頸標，更顯別緻。



韓國瑜詩作：“一掬高粱獻醴，敬天地；通身梅花風骨，致人和。玲瓏剔透本初心，醇韻流芳濟生民。舉一杯，國泰民安、傾一盞，萬世太平。”



“一掬高粱獻醴，敬天地；通身梅花風骨，致人和。”“立法院”表示，首先，頸標正面即以“一掬高粱獻醴”破題，因酒體原料取自金門孕育的天然瑰寶—高粱；頸標正面、背面則有梅花圖案點綴，內外皆與象徵風骨貞潔的梅花巧妙串聯，不僅期許身為“中央”民意代表的每一位委員秉持著梅花高潔的風骨，也代表天地、人和的兩者在此連結，更意味“立法院”作為“國家”民意殿堂，時時不忘向自然天地與廣大民意師法致敬的意涵。



“玲瓏剔透本初心，醇韻流芳濟生民。”“立法院”表示，本次令人眼睛為之一亮的是玻璃晶透、曲線俐落的瓶身設計，顯現純粹透明的酒體，仿彿是“立法委員”為民喉舌、為民服務的初心；而遵循傳統古法及嚴謹製酒工藝的金門“陳年特級高粱酒”，以五年以上的歲月深化熟陳，封存於金門得天獨厚的花崗岩坑道中，使酒香融合、酒體豐厚、酒液濃鬱，讓每一位啜飲的貴賓，都能品嚐到獨特留香的醇韻；同時象徵處理立法、預算審議等“國家”重大事項的“立法院”，動見觀瞻皆影響“國家”至钜，法律與政策的推動應思考是否利益家國百姓，方能“流芳濟生民”。



“舉一杯，國泰民安、傾一盞，萬世太平。”“立法院”表示，新款紀念酒，不僅是島內外訪賓口耳相傳的珍品，更寄託著韓國瑜希望藉由紀念酒，打造友誼升溫的聯繫橋梁，拉近“立法院”與每一位國內外貴賓的距離、營造更多“國會”外交場合友善的互動空間。在每一口回味悠長的啜飲當中，也提醒自身不忘身負家國百姓與多元民意的寄託，時時惦記社稷民生，是韓國瑜希望每一位品嚐者皆能同感其盼望。