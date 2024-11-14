台灣觀光不振　陳宜民：戰爭風險讓人怕怕

國政基金會召開觀光政策年終檢討座談會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫、“國政基金會”今天召開觀光政策年終檢討座談會，主持人、前“立委”、智庫永續發展組召集人陳宜民表示，目前台灣觀光不振主因之一是無法讓旅客安心，台灣陷入可能發生戰爭的風險，如何談吸引國際觀光客來台？陸客能替台灣觀光帶來產值，甚至很多周邊業者都能受惠，但目前完全盼不到春天的到來。



陳宜民說，政府不是整天在辦公室吹冷氣，訂目標、修數字，自欺欺人、自我催眠，把“春暖花開”當成念經的口號。民進黨政府要救觀光，請先救救“口號治國”、“撒錢補助”的無腦觀光政策。



這場座談會在“國政基金會”召開，由陳宜民主持，邀請國民黨籍“立委”游灝、前考選部長董保城、中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽、中華觀光管理學會理事長李銘輝、中華大學觀光學院副教授沈冠亞、台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲、台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶、世界文化旅遊華商會台灣區文創副會長許傳萍、前台北城市科技大學觀光事業系副教授陳善珮、旅行業經理人協會副理事長陳靖宜和台灣旅遊發展促進協會理事長張桂銓等人與談。



陳宜民在會中表示，“交通部”訂出2024年來台旅客人數要達千萬，但“交通部長”陳世凱上個月表示，今年來台旅客人數預估約750萬，千萬目標無法達標，但2025年仍會以1千萬人次作為目標努力。根據觀光署統計，今年1到8月出入境逆差達到641萬人次，產值逆差推估將來到7300億，都創下歷史新高，確實看出政府的觀光政策出了問題。



陳宜民說，觀光業者好不容易撐過三年的疫情衝擊，但始終見不到春暖花開，觀光產業淪為“觀光慘業”。今年國民進黨在“賴政府”上台前曾建議“賴政府”，朝兩岸和平，開放陸客方向前進，修正限制陸客來台的條件，但目前看起來業者是盼不到春天的到來。

