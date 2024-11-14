藍縣長王惠美認陳世凱學弟　盼關照彰化建設

台“交通部長”陳世凱赴彰化縣視察交通觀光建設，縣長王惠美親自接待，說明地方需求。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月14日電（記者 方敬為）民進黨籍“交通部長”陳世凱今天應“立法院”交通委員會之邀，赴彰化縣視察交通觀光建設，中國國民黨籍縣長王惠美出席，除了關切視察項目，也盼“中央”加快其他交通建設腳步，當場向陳世凱爭取“八堡圳水岸廊道串聯、高鐵橋下道路打通、鐵路高架、76快速道路增建交流道、台中捷運綠線延伸彰化”等5大建設。陳世凱稱讚王惠美認真，會盡力幫忙。



這是陳世凱今年9月接任“交通部長”後，首次到彰化的公開視察行程，王惠美親自出面接待，並與陳確認彼此是學姐、學弟，兩人都是東海大學政治系的校友，王惠美特別要部長多多關照彰化！



“立法院”交通委員會民進黨籍召委陳素月14日邀集“交通部長”陳世凱、觀光署長周永暉、公路總局長陳文瑞、鐵道局長楊正君等人赴彰化視察“八堡一圳水岸廊道串連建置工程進度”、“高鐵橋下新闢開設快捷聯絡道”、“彰化台鐵舊宿舍群規畫辦理情形”，彰化縣長王惠美、彰化縣國民黨籍“立委”謝衣鳳也到場關心。



王惠美感謝陳素月委員舉辦地方交通建設考察，陳部長也撥冗參與，希望今天考察的八堡圳水岸廊道串聯，第一期“中央”補助新台幣2400萬元、地方自籌888萬元經費到位，盡速施工，另外縣府也提出了第二、第三期串聯，總經費是新台幣9000萬元，拜託“中央”能夠讓八堡圳水岸廊道建置一氣呵成。



王惠美說，此外包括彰化高鐵橋下空間的使用，由於高鐵橋下有部分空間未來將打造成展覽館，有聯外交通的需求，希望“交通部”能協助串聯打通橋下道路，可望橫跨彰化4個鄉鎮，對南彰化的交通發展將有非常大的幫助。還有76快速道路的埔鹽交流道系統盼望能盡快增設，以及鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化等，也拜託“交通部”給予彰化支持。



陳世凱表示，他近期到地方視察，地方首長很少親自出席，肯定王惠美非常認真，彰化有相當多的觀光亮點，未來可以好好發展，當然要搭配交通建設的推進，對於縣府的需求，“交通部”一定會全力支持。