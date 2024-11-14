賴清德溫情喊話陳啟昱到案　藍委不買單

藍委洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月14日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”洪孟楷與徐巧芯今日於“立法院”受訪時，皆對前民進黨中執委、台鹽綠能前董事長陳啟昱捲入光電弊案失聯，昨日賴清德親自溫情喊話要他到案說明一事並不買單。他們質疑司法系統在過程中出現嚴重管理漏洞，讓重大嫌疑人逃亡，並認為賴與其溫情喊話，更應該要對司法體系的漏洞表達震怒。



陳啟昱涉及光電弊案，日前失聯未到庭，台南地檢署已發布通緝。賴清德溫情呼籲陳啟昱儘速到案說明，並強調政府將協助地方杜絕犯罪根源，完善行政流程及審核機制，避免政商勾結及黑道介入綠能產業。



對此，洪孟楷今受訪問時指出，陳啟昱第一次傳訊後無保請回，並未被施加電子監控，造成後續二次傳喚時已經“人間蒸發”。他質疑“法務部”在掌握陳的行蹤上顯然失職，並認為高層應強烈關注此案，徹底查明檢調體系如何出現漏洞，讓重大嫌疑人消失無蹤。他進一步批評政府對此案的處理方式過於寬鬆，呼籲應改以更強硬的態度督促檢調追查。



徐巧芯也對此案的追查進度表達不滿。她認為，陳啟昱案揭露的台鹽綠能貪瀆問題可能涉及更高層利益，並提到中國國民黨籍“立委”謝龍介早前曾提醒“法務部”需注意逃亡風險，然而政府在陳啟昱失聯後仍無積極措施。徐巧芯強調，社會對於貪污舞弊案件的期望是“勿枉勿縱”，政府應儘速釐清案情、強化追查，否則人民將難以信任司法。



徐巧芯並進一步批評，從疫苗案、超思雞蛋案等先前案件來看，政府查辦此類事件經常“雷聲大、雨點小”，檢調不公開案情，“立委”詢問進度也多被以“偵查不公開”為由拒絕，讓社會無法得知實情。她強調，台鹽綠能弊案牽涉重大，應加速通緝與查辦，並以更公開透明的方式回應社會關切。