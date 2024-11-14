張善政2022選舉官司全勝　凌濤喊正義勝

凌濤今日恭喜張善政2022選舉官司以全勝落幕。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月14日電（記者 盧誠輝）桃園市議會今日進行市政總質詢，中國國民黨籍桃園市議員凌濤在質詢前恭喜國民黨籍桃園市長張善政表示，他在昨日收到2022地方選舉時遭民進黨籍前桃園市長鄭文燦和桃園市長參選人鄭運鵬提告官司的不起訴處分書，強調2022年時的選舉官司以全勝落幕，張也當場向凌表達感謝之意。



凌濤擔任張善政2022選舉競總發言人。



桃園市議會第3屆第4次定期會第33次會議，張善政率領桃園市政府各局處首長列席備詢。2022年桃園市長選舉時擔任張競選辦公室發言人的凌濤今日在總質詢前，當場向張恭喜指出，2022年的選舉官司終於全數落幕了，民進黨又敗訴，這是公理與正義的再度勝利。



2022年桃園市長選舉時，當時還是參選人的張善政被綠營指控由他所主持執行的“農委會”研究計劃涉及抄襲，當時凌濤與國民黨籍“立委”洪孟楷召開記者會，提醒檢調要注意選舉奧步，被時任桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬提告意圖使人不當選、妨害名譽等訴訟官司，桃園地檢署不起訴後，鄭聲請再議，“高檢署”發回再議，桃檢仍不起訴。



凌濤提到，2022地方選舉時，張善政面對“農委會”及綠營鋪天蓋地的攻擊，他當時身為張的競總發言人，面對綠營權力的高牆，毫不畏懼地站在第一線為張發聲，綠營人士卻浪費司法資源對他提告多起官司，從“農業部”前部長陳吉仲敗訴，到鄭文燦也敗訴，綠營節節敗退，到現在一敗塗地。



凌濤強調，民進黨從“中央”官員、縣市長，再到“立委”等各級政要，任何對他的提吿，從撤告、不起訴到敗訴，此次再獲不起訴，代表2022年的戰役全數落幕。過程中，他感謝國民黨主席朱立倫與辯護律師，讓他能在司法站穩腳步，繼續為民發聲。