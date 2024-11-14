徐巧芯：特朗普聚焦烏與中東　對台經濟導向

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月14日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”徐巧芯今日於“立法院”受訪時表示，特朗普重新入主白宮之後，短期內外交重心將轉向中東與烏克蘭停戰，對台政策可能採取“利弊權衡”的經濟導向。徐巧芯指出，特朗普要求台灣承擔更多軍費支出及經濟責任，台灣需謹慎應對潛在壓力。



徐巧芯指出，特朗普入主白宮之後，將優先處理烏克蘭和中東的戰事，而非延續過去美中貿易戰作為首要議題。徐巧芯提到，特朗普在競選期間承諾首要政策目標是促成烏克蘭停戰、解決中東戰爭，這也反映在其外交與國安團隊中，有許多專注於中東事務的專家加入。她認為，特朗普雖然會維持反共立場，但具體行動將更著重於調解中東地區的衝突。



徐巧芯進一步說明，共和黨內多位政要如將任國務卿的盧比奧（Marco Rubio）雖對台灣持友好立場，並曾推動多項抗中法案，但如今也需將重心轉移至烏克蘭與中東問題上。她強調，盧比奧等人具備中東政策專長，使其在特朗普外交團隊中扮演重要角色。這也代表台灣應認知到，美國將在軍事支出上重新分配資源，台美關係或將受到一定影響。



針對特朗普近期對台灣議題的表態，徐巧芯特別提醒兩點。首先，特朗普提出台積電在美國的投資問題，並提到若台灣未來獲得優惠可能會有所限制，甚至面臨加稅與提高租金的風險。其次，特朗普提及台灣應在軍事上增加經費支出，甚至建議台灣將軍費提升至GDP的5%到10%。若台灣按照特朗普的建議提升支出，將遠高於一般國家的國防預算比例。徐巧芯認為，這些要求對台灣的經濟負擔甚鉅，且若美國減少對台軍事保護的積極性，台灣政府將面臨更多壓力。



徐巧芯指出，特朗普雖然態度強硬，但與其前任相比相對不喜好戰爭，並著重於以經濟手段達成外交目的，因此可能會在台美經濟與貿易上採取較競合的立場。她提到，特朗普可能延續對中國大陸的關稅壓力，這將影響全球供應鏈，包括台灣在內的經濟體制。



此外，徐巧芯也提到特朗普與馬斯克（Elon Musk）的互動，指出特朗普進一步改善了美中關係，可能使其外交政策相較拜登政府有所不同。她提醒台灣政府密切觀察，並謹慎評估特朗普未來政策對台灣可能產生的影響。