民眾黨“雙黃”有裂痕？綠喊話黃珊珊

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月14日電（記者 黃筱筠）藍白合作出現裂痕？台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊反對中國民黨籍“立委”翁曉玲提案修正《“憲法”訴訟法》，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌則說《“憲法”訴訟法》修法將“團進團出”，是否無視黃珊珊意見？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤受訪說，黃珊珊說不支持這是捍衛法律人的專業良知，希望黃可以去影響民眾黨另外7席委員。而上次司法法制委員會黃國昌也沒來進行逐條討論，所以對黃國昌的意見，她並不知道。但她非常期待黃珊珊、黃國昌身為法律人，能清楚判斷與民進黨立場一致。



黃珊珊反對《“憲法”訴訟法》修法，黃國昌昨天表示，民眾黨團尚未實質討論、形成共識，不過各別“立委”的意見都很重要，遵照民眾黨主席柯文哲的指示，民眾黨團目前依然團進團出。



《“憲法”訴訟法》修法草案今天將在司法法制委員會召委、國民黨“立委”吳宗憲邀集再度進行協商。吳思瑤說，之前審議條文的時候，黃國昌沒有出席，無法探知黃國昌個人意見，也不知道民眾黨態度。但黃珊珊投書堅持法律人的專業，也說她不支持翁曉玲版本，這是捍衛法律人的專業良知，希望能去影響民眾黨其他7席委員。



她也說，“我連黃國昌條文意見，我也不知道，我非常期待黃珊珊、黃國昌清楚辨別判斷，團進團出能支持民進黨立場”。



吳思瑤也提到，下午由“立法院長”韓國瑜召集的朝野協商，有關於《公職人員選舉罷免法》修正草案協商，不希望韓國瑜強度關山，也希望朝野協商期切莫只是快轉過水。針對《“憲法”訴訟法》國民黨團著急黨團協商，以最速件處理，但“立委”再大，也要聽民意，與專業界對話。《“憲法”訴訟法》修正草案協商，要籲請整個失靈的在野黨委員，讓“國會”恪遵“憲法”，不要讓修法凌駕“修憲”。