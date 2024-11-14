遭綠委許智傑狂批　王鴻薇：為初選來蹭聲量

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月14日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日於“立院”受訪時，針對民主進步黨籍“立委”許智傑批評她多次抹黑，並整理出她的“造謠事蹟”。王鴻薇回應指出，許智傑意圖透過批評自己提升曝光度，並認為這反映了民進黨內為爭奪高雄市長位置的激烈競爭。



許智傑近日指控王鴻薇多次公開發表不實指控，並整理出王的三大“抹黑手段”，諷刺她是“抹黑慣犯”。許智傑列舉了王鴻薇自2021年起的多項言論，包括指控“中央疫情指揮中心”誤導疫苗資訊、批評高雄輕軌無把手等，並指出這些言論中有諸多未經查證的內容或不實圖片。他還強調，王鴻薇的言行引發多次官司，部分案件甚至已經判決王須賠償。許智傑呼籲王停止散播不實信息，以免損害公眾對事實的信任。



對於許智傑的指責，王鴻薇在“立法院”受訪時回應，她認為這些批評是許智傑為提升個人聲量、爭取高雄市長選舉支持度的策略，並笑稱民進黨內部爭相藉由攻擊她來增加曝光。王鴻薇表示，許智傑整理的所謂“抹黑事蹟”中，有許多指控最後法院都判定她無罪，強調她並非如許所言不負責任。她進一步表示，民進黨內對於高雄市長選舉相當激烈，許智傑希望藉由此方式製造話題，抨擊國民黨形象，但她並不打算協助他製造更多流量。