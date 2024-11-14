王惠美向綠委陳素月喊加油　謝衣鳳尷尬

綠委陳素月（左1）、藍委謝衣鳳（右2）在會勘場合同台。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月14日電（記者 方敬為）“立法院”交通委員會今天辦理彰化縣交通建設考察，由彰化縣民進黨籍召委陳素月邀集，中國國民黨籍縣長王惠美出席，感謝陳辦理考察行程，還把“交通部長”陳世凱請來，她要請陳素月“繼續加油，讓彰化縣變得更好！”由於陳被視為綠營參選2026縣長的熱門人選，王惠美替對方加油，讓同場的藍營潛在縣長選將、“立委”謝衣鳳面露尷尬。



“立法院”交通委員會民進黨籍召委陳素月14日邀集“交通部長”陳世凱、觀光署長周永暉、公路總局長陳文瑞、鐵道局長楊正君等人赴彰化視察“八堡一圳水岸廊道串連建置工程進度”、“高鐵橋下新闢開設快捷聯絡道”、“彰化台鐵舊宿舍群規畫辦理情形”，彰化縣長王惠美、彰化縣國民黨籍“立委”謝衣鳳也到場關心。



陳素月被視為代表民進黨參選2026彰化縣長的熱門人選，她也公開表態，並獲得民進黨籍前縣長魏明谷背書支持，近期也常跨選區在大彰化各地跑透透，增加能見度。藍營方面則是由兼任國民黨彰化縣黨部主委的藍委謝衣鳳出線機會大。不過，藍綠內部都還暗潮洶湧，未定於一尊。



陳素月到二水鄉、北斗鎮辦理交通建設考察行程，直搗謝衣鳳的選區，謝也出席會勘，兩人互別苗頭的意味濃。不過，彰化縣長王惠美在過程中，多次感謝陳素月邀集“中央部會”到彰化推進交通建設，還向陳加油打氣，“讓彰化縣變得更好！”相關發言引發媒體聯想，也讓謝衣鳳面露尷尬。



據瞭解，國民黨方面除了謝衣鳳被視為角逐縣長的可能人選，彰化縣府工商投資策進會總幹事洪榮章也傳出正在備戰，且洪是王惠美的部屬，外傳王惠美可能較傾向洪，如今又當著謝衣鳳的面向陳素月加油，不免引人揣測。