北檢查扣木可帳戶近4千萬　白轟賴凌遲柯

柯文哲昨天理光頭，從台北看守所提訊至北檢整日才還押。（中評社 資料照） 中評社台北11月14日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭延長羈押禁見。台北地檢署14日宣布已查扣柯文哲涉嫌侵占政治獻金的木可公關行銷公司帳戶，合計新台幣3883萬7712元。民眾黨痛批，“賴政府”濫用司法手段，凌遲柯文哲與民眾黨，北檢更是嚴重誤導視聽。



柯文哲昨天理光頭，從台北看守所提訊至北檢整日才還押。北檢今日表示，偵辦被告柯文哲、被告前柯文哲財務長李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金案件，為保全犯罪所得之追徵，日前已聲請台北地方法院裁定核准扣押木可公司相關銀行帳戶，合計新台幣3883萬7712元，以確保將來法院諭知沒收犯罪所得後之追徵。



據指出，柯文哲2023年宣布參選2024大選後，先以捐款累積“P幣”換KP紀念品的方式募款。後來柯文哲認為徒增行政成本，改成以競標等方式，直接販售KP競選小物，這些商品都來自於柯文哲成立的木可公關行銷公司與其他民間合作聯名製作。根據民眾黨在8月間自行統計，透過競選小物募得資金總計約1.5億元。



木可公關登記負責人李文娟，為李文宗胞妹，木可公關藉由肖像授權、委託作業管理2份合約，獨家取得KP系列商品的銷售業務。結果在柯文哲的競選政治獻金帳冊中，除了後來返還的木可超額捐贈100萬元外，其他跟木可有關的項目，都是競總為了宣傳、購買禮盒等名義，支付木可近4000萬元。



廉檢懷疑，柯文哲競選販售小物，目的應是籌款，競總授權木可販賣沒有進帳，反而是其他民眾捐款流向私人公司。其中疑有假藉名目，虛報挪用政治獻金等弊端，涉及背信、偽造文書、侵占等罪嫌。另外先前外傳柯妻陳佩琪受金主資助，看1.2億元豪宅。北檢昨也傳喚以證人身分的元利建設董事長蔡建生說明後請回。



民眾黨發聲明痛批，有關北檢今扣押木可相關銀行帳戶，民眾黨無法代替木可公司回應相關訊息。然，北檢以“被告柯文哲涉嫌以木可公司侵占政治獻金案件”為由聲請扣押帳戶，台灣民眾黨表達嚴正抗議，並強烈譴責檢方用司法手段凌遲柯文哲。民眾黨再次重申，柯文哲從未透過任何形式侵佔政治獻金，對於政治獻金遭漏報、誤報，柯文哲主席獲知後下令清查，並在今年8月29日向外界逐一交代，北檢說法嚴重誤導視聽。



民眾黨批評，檢方用A案辦B案，押人取供至今，試圖將合法的政治獻金扣連成是“賄款”，再將柯主席扣上侵佔政治獻金的罪名，已是利用司法公器對在野黨進行政治追殺，呼籲北檢有證據就趕快起訴，不要再配合“賴政府”濫用司法手段凌遲柯文哲及民眾黨。