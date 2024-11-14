新住民發展署跳票　藍白委齊轟賴清德不重視

民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月14日電（記者 張穎齊）台灣有近60萬名新住民，其中陸港澳占65%大約38萬人，“賴政府”“內政部”曾承諾要先設立新住民發展署照顧權益，卻被揭露賴清德優先成立運動部，新住民發展署卻設置暫擱。藍白委14日質詢齊轟，賴清德完全不尊重、無視新住民權益，承諾都是隨意放消息、講空話。“行政院”人事長蘇俊榮表示都在內部溝通檢討階段。



“立法院”司法及法制委員會14日審議“行政院”組織法第三條條文修正草案”案。輪值召委是民進黨籍“立委”鍾佳濱，列席官員有“行政院”人事行政總處人事長蘇俊榮、常務副人事長懷敘、公務人力發展學院長陳明忠、“銓敘部”政務次長張秋元、法規司長雷諶、“教育部”“國民及學前教育署”副署長戴淑芬、體育署副署長房瑞文、人事處副處長黃弘君、“主計總處”公務預算處專委廖玉琳。



台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌質詢，新住民在台灣落地生根，是台灣社會重要一份子，未好好照顧權益，新住民基本法7月16日已由藍綠白三黨團三讀通過，“內政部”應設立新住民事務專責“中央”三級行政機關，迄今怎麼未設？“行政院秘書長”龔明鑫也未列席備詢承擔，推來推去像“國家足球隊”，設置新住民發展署遙遙無期，現在三級單位70個滿了，要裁撤哪個機關、設置原住民發展署？別講話術，“政院”根本沒基本方針策略，新住民權益要這樣被糟蹋等多久？拚命講研議，都是透過媒體放消息的空話嗎？居然連會都沒開過，“內政部”在混嗎？請蘇俊榮發函給“內政部”要求何時研議，留下白紙黑字紀錄比較好，還有哪個部會要被裁撤？無視民眾黨提的立場嗎？



蘇俊榮答詢，目前三級機關70個都用滿了，“內政部”有成立新住民發展署籌備處，他有向龔明鑫報告、釐清分工，“政院”會通盤檢討，移民署會來整體規劃，但的確目前都還沒開會，相信“內政部”會非常重視，他回去就聯繫，還在檢討溝通階段，“政院”絕對不敢有說漠視新住民權益的想法。



中國國民黨籍“立委”羅智強質詢痛批，賴清德對待新住民非常不好，擋了原住民禁伐補償預算，現在又不設新住民發展署，他認為鍾佳濱今天邀請的官員也不對，沒邀龔明鑫，現在就是覺得新住民不重要，民進黨就是想延緩設置，答不出成立時間、卡東卡西。



民眾黨新住民“立委”麥玉珍也怒轟，三黨達成三讀通過的共識，遲遲不成立新住民發展署，難道我們新住民不是人嗎？是狗嗎？賴清德選前騙票、講的山盟海誓，選後就歹勢、不重視。



蘇俊榮回應，並沒有不重視新住民，賴清德沒有這樣，他會行文給“內政部”加速研議，也請委員們對政府要有信心，政府很認真，請給足夠時間詳細規劃，很多還在評估，還不方便對外講。



藍委賴士葆酸，組改講那麼久，70個三級單位都不會調整，主委、部長愈來愈多，愈養愈肥。