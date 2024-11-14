台官方稱打造AI“內閣”　綠委揭沒編預算

“行政院”人事長蘇俊榮。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月14日電（記者 張穎齊）“賴政府”宣示打造“行動創新AI“內閣”，民進黨籍“立委”沈發惠14日質詢揭露，“行政院”6月6日大張旗鼓要推出“提升公務人員AI人工智慧知能實施計劃”，卻看不到有編相關預算，實在令他哭笑不得。“行政院”人事長蘇俊榮答詢，已在努力編列，還在審查中。



“立法院”司法及法制委員會14日審議“行政院”組織法第三條條文修正草案”案。輪值召委是民進黨籍“立委”鍾佳濱，“行政院”人事行政總處人事長蘇俊榮、常務副人事長懷敘、公務人力發展學院長陳明忠、“銓敘部”政務次長張秋元、法規司長雷諶、“教育部”“國民及學前教育署”副署長戴淑芬、體育署副署長房瑞文、人事處副處長黃弘君、“主計總處”公務預算處專委廖玉琳等列席。



沈發惠質詢，人事總處主政的“提升公務人員AI人工智慧知能實施計劃，是重要的施政計劃，但他審視的預算表，到底預算呈現在哪裡？6月6日“政院”大張旗鼓開記者會，提出這項計劃，但2024年到2025年預算都沒看到。他已仔細翻閱，這筆預算放在哪？放在公務人力發展中心里嗎？這樣不太好，6月6日就宣示的政策，卻不見編預算，這在民間觀感上是無法接受。



沈發惠說，現在都11月了，已來不及提審查預算，這是“政院”自己要推的，卻都無法呈現，到底內部通過了沒？實在讓他哭笑不得。



蘇俊榮答詢，有納入，會持續努力，相關預算在公務人力發展中心的訓練輔導在職研習課程有編列400萬元，當然是不夠的。因此有跟“國家科學及技術委員會”申請2500萬元的計劃。假如明年要到大幅推動，就會加入，目前還在審查。



沈發惠批，400萬元夠嗎？向“國科會”專案申請的2500萬元通過了嗎？不要說假如明年要推動，是“政院”自己要推動的，這筆專案預算竟到現在都沒準。另外8月7日首長共識營宣布要編在明年度預算裡面，落實“人工智慧之島願景”，這要編列的100億元在哪？主政單位是人事總處，迄今都沒呈現，一再拖延，這樣的大計劃都是人總在負責，別都推給“數位發展部”。



蘇俊榮說，他有親自拜託“國科會主委”吳誠文，有信心審過。另外那100億元人工智慧之島願景預算，主要是在“數發部”、“國科會”，當然提升人工智慧是相關部會一起合作，但主體還是“數發部”。