“政院”專案小組應對美國政權交替　綠委讚賞

綠委賴瑞隆受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月14日電（記者 俞敦平）針對“行政院”將新成立專案小組，旨在更積極應對美國政府交接後的台美交流。民主進步黨籍“立委”賴瑞隆今受訪時對此表示讚賞，他指出台灣應在美國政權過渡期積極推動雙邊合作，以鞏固台美關係並加強區域穩定。



“行政院長”卓榮泰於昨日接見“全美台灣同鄉會2024返台參訪團”時宣布將由“行政院副院長”鄭麗君主持成立專案小組，針對台美在經貿、“國防”、科技等領域的合作，研擬積極應對方案，以深化雙方在全球經濟與區域穩定上的夥伴關係​。



對於“行政院”的此項措施，賴瑞隆今受訪時表達高度肯定，認為專案小組的設立正當其時。他指出，美台合作對於台灣的經濟與安全具有重要意義，尤其在美國由民主黨政權轉移到共和黨時，台灣應該抓住機會加強雙邊互動。賴瑞隆進一步表示，專案小組的成立將有助於美國新一屆政府更快熟悉台灣的立場，並透過在經濟、防務及外交上的緊密合作，持續深化雙方的夥伴關係。



賴瑞隆強調，台美關係的穩定發展是台灣國際地位的重要基石。他指出，透過專案小組的全面運作，台灣可以展現自我防衛的決心，並積極推動經貿與“國防”合作，以維護區域穩定，並鞏固台灣作為民主自由聯盟成員的角色。