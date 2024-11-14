藍委揭蘇巧慧丈夫涉原民電視台採購弊案

藍委王鴻薇與廖偉翔召開記者會，質疑原民台標案涉嫌抄襲綁標。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月14日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”王鴻薇與廖偉翔今日召開記者會，質疑原住民族電視台（原民台）一筆高達新台幣1億2千萬元的迷你劇集採購案存在劇本重復採購、抄襲疑慮，並指控其中疑有綁標和人員利益勾結。



國民黨籍“立委”王鴻薇14日於“立法院”召開，“綠委老公當評審！前助理當召集人！王鴻薇：原民台標案涉嫌抄襲綁標！69萬變1億2千萬”記者會。國民黨籍“立委”王鴻薇、廖偉翔出席。



王鴻薇指出，原住民族電視台於2020年度已購置一部迷你劇集的劇本《迢迢歸鄉路》，當時採購金額為69.9萬元。然而，在2024年度的經典迷你劇集“遠洋時代攝製與行銷”採購案中，原民台又再度進行劇本的採購，並將劇本費用編列至80萬元。王鴻薇認為，原民台已擁有該劇本的著作權，卻重復採購，不但浪費公帑，也涉嫌自我侵權。



根據王鴻薇的說法，該劇本原創版本的標案由打鹿岸工作室獲得，其導演喇外·達賴是負責人。而在2024年度的採購案中，另一得標廠商沃土影像製作公司同樣聘請喇外·達賴擔任導演。王鴻薇質疑，在兩次標案中不僅劇本內容、劇情結構及角色名稱高度重復，連導演人選也完全相同，這樣的巧合令人存疑。她表示，兩個劇本雖名稱不同，但劇情及細節相似度極高，部分段落甚至一字不差。



此外，王鴻薇強調，該標案的召集人何明輝與評審龍男·以撒克·凡亞思的背景存在潛在利益關係。何明輝曾任“立委”陳瑩的助理，龍男·以撒克·凡亞思則是民主進步黨籍“立委”蘇巧慧的丈夫，均與民進黨有關連。王鴻薇質疑，原民台此案是否有內部人員操控、綁標的嫌疑，並呼籲原民台與相關單位進行徹查。她指出，在2020年的採購案中，何明輝擔任副執行長並簽署文件，而在2024年度的採購案中則擔任召集人，顯示其在該採購案中一再扮演重要角色。



廖偉翔補充表示，原民台不僅在重復購買已經擁有版權的劇本，且此次招標過程中的審查也不透明。他指出，2020年度的劇本透過限制性招標進行，評審名單尚不公開，而此次標案更因劇本雷同、細節抄襲情節嚴重，引發了決標程序的爭議。他質疑，原民台是否知情而仍允許案件進入決標階段，進一步懷疑此次招標目的不單純。



王鴻薇最後指出，她曾詢問過對工程會，工程會表示原民台的招標程序過於草率，應避免此類重復採購行為。王鴻薇要求，原民台應對此案作出清楚交代，並對相關疑點進行調查，防止公帑浪費及維護採購透明度。