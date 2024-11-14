看航展讚大陸強遭轟　呂禮詩：這是事實問題

呂禮詩參觀2024年珠海航展。（呂禮詩臉書） 中評社台北11月14日電／中國國際航空航天博覽會11月12至17日在珠海舉行，解放軍各類型武器裝備公開亮相。台前海軍艦長呂禮詩現場受訪時哽咽表示，“想讓台灣觀眾知道，中國有多強”遭到綠營批判。呂禮詩則回應指出，我們從小讀書不是就被教要做一個堂堂正正的中國人嗎？蔡英文當選時也曾強調，台灣沒有一個人為自己的認同而道歉，他今天提的不是認同的問題，而是事實的問題。



綠委沈伯洋批判表示，如果今天只是單純討論中國的軍備實力、或武器製造技術等，本來是一件很正常的事。但呂禮詩的行為不僅於此，他還稱讚中國的強大、讚揚解放軍的所作所為；然而大家都知道，解放軍的終極目標是要“血洗台灣”，所以我們必須質問呂禮詩，他難道贊成“血洗台灣”？呂的談話內容還包括“中華民族偉大復興”這樣的詞彙，根本是妥妥的統戰用語。



台“國安局長”蔡明彥14日受訪時則表示，中國向來用軍事活動跟展演來展示實力，相關認知作戰，國際社會對於大陸作為，已逐漸採取一些反製作為。



呂禮詩在珠海航展受訪指出，無論是運油－20，或者是看到紅旗－19，那都是象徵現在可以飛得更遠，可以攔截的高度更高，“我在台灣節目里頭一再強調，有圖有真相，我也想一起分享這些寶貴經驗，把這一些實際上的真相，告訴大家，讓觀眾知道，我們中國有多強”。



呂禮詩的言論遭到綠營跳腳，綠委沈柏洋等點名批判。綠委賴瑞隆也稱，呂禮詩的言論非常不恰當，前海軍艦長是要防衛台灣和平的，大陸對台灣的威脅這麼大，呂卻打擊現有“國軍”士氣、傷害“國家”，這種做法是失格。



“國安局長”蔡明彥回應，中國向來會用軍事活動跟展演來展示實力，國際社會對於大陸作為也逐漸採取一些反制作為。今年以來，已經有9個國家船艦、穿越台海多達15次，大陸透過武力展示對外認知作戰，讓各國高度關注。國際也展開具體行動捍衛區域穩定及自由航行權。

