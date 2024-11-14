李奇嶽：外國人看台灣不安全　當然不來旅遊

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫“國政基金會”今天召開觀光政策年終檢討座談會。與會的中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，如果陸客進不來，政府本應加強其他市場，但今年除了天災因素，最可怕是人禍。由於政府在兩岸關係的處理過於粗糙，賴清德談話造成兩岸關係緊繃、中國大陸的軍演等等，很多外國人都認為台灣不安全。



李奇嶽說，港澳客目前成為來台人數的第1名，原本位居前3名的市場，包括陸客因為政府不開放被卡住，日本客因為不安心不來台，只剩韓國客獨撐大局，台灣旅遊當然會衰退。



李奇嶽在會中指出，新冠疫情前縱使兩岸關係不好，陸客人數減少，但仍然是台灣觀光業產值最高的市場，每一名陸客的產值是日本客、韓國客的2倍，更是東南亞客的3倍。雖然陸客消費額與日、韓客差不多，但停留天數卻是日、韓客的2倍，可見陸客市場對台灣觀光很重要，幾乎佔產值一半。



李奇嶽說，陸客市場已將近5年沒有任何生意，很多業者只能轉向其他市場發展，這5年來原本陸客來台市場的相關從業人員，包括華語導遊、遊覽車司機、相對應的旅館餐廳，很多人都轉行，但陸客這塊市場對台灣很重要，台灣的觀光業體質要健康，陸客市場仍是很重要的。



李奇嶽認為，如果陸客進不來，政府本應加強其他市場，但今年除了天災因素，最可怕是人禍，由於政府在兩岸關係的處理過於粗糙，賴清德談話造成兩岸關係緊繃、大陸軍演，很多外國人都認為台灣不安全，他很多日本朋友都不敢來台灣旅遊，原因是對台灣不安心，當大家覺得不安全的時候，信心的消退是最可怕的。



因此如何改善目前的兩岸關係，李奇嶽說，這牽涉到國際怎麼看台灣，“賴政府”應該思考別再衹有和大陸對抗的思維才對。



這場座談會在“國政基金會”召開，由前“立委”、智庫永續發展組召集人陳宜民主持，邀請國民黨“立委”游灝、前考選部長董保城、中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽、中華觀光管理學會理事長李銘輝、中華大學觀光學院副教授沈冠亞、台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲、台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶、世界文化旅遊華商會台灣區文創副會長許傳萍、前台北城市科技大學觀光事業系副教授陳善珮、“中華民國”旅行業經理人協會副理事長陳靖宜和台灣旅遊發展促進協會理事長張桂銓等人與談。