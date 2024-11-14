韓晤法訪團　幽默提麥玉珍從小吃法國麵包

韓國瑜會見法國國際現況與關係協會訪問團，來自越南的民眾黨“立委”麥玉珍（右一）陪同。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月14日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日會見法國國際現況與關係協會訪問團。過程中韓國瑜再度發揮幽默本領，他提到，與會的台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍來自越南，越南曾受法國統治，所以麥玉珍從小吃法國麵包長大，把訪賓們逗得笑開懷。



韓國瑜今日會見法國“國際現況與關係協會”理事長卡皮頓(David Capitant)所率的31人訪團，其餘與會成員包括國民黨籍“立委”翁曉玲、民進黨籍“立委”陳培瑜、台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍。



麥玉珍是來自越南的外籍配偶，韓國瑜在介紹與會成員時特別提到麥玉珍，由於越南曾經受到法國統治，韓國瑜說麥玉珍從小吃法國麵包長大。法國訪賓聽到後，紛紛被韓國瑜逗笑。



韓國瑜致詞時表示，台灣對法國印象很深，也非常美好，這次法國代表團有學者、將軍、企業家，這是非常非常難得的綜合性訪問團。這次法國國際現況與關係協會蒞臨“立法院”，對我們來講是新的接觸，所以我們“立法院”特別感到開心與光榮。



韓國瑜指出，台法去年貿易額有61億美元，雙邊未來有更多合作空間，竭誠歡迎所有法國好朋友來台灣一遊。



卡皮頓則指出，全世界都在關注台灣的地緣政治議題，不論是歐洲或法國都非常關注台海情勢及地緣政治的發展，希望能藉由來到“立法院”更加了解這些議題。