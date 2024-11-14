台積電美廠涉就業歧視　被員工告上美國法院

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北11月14日電／台積電前往美國亞利桑那州設晶圓廠，12月將進行完工量產儀式，有媒體報導可能出現美國總統拜登與總統當選人特朗普同台而受矚目。近日台積電卻美國廠現任和前任員工告上法院，原因是涉嫌就業歧視，員工指控，台積電偏愛會說和寫中文的員工，並排擠不會中文的員工，限制其晉升機會。



據富比世（Forbes）報導，此訴訟最初由台積電人才招聘總監Deborah Howington 於8月提出。她指出台積電人力資源（HR）部門營造的職場環境，讓“非亞裔員工和非台灣公民受到更嚴格的審查”。隨後，10多位前台積電員工加入訴訟。



對此，台積電回應表示：“台積電深信多元化員工團隊的價值，我們在招聘和晉升時不考慮性別、宗教、種族、國籍或政治立場，因為我們尊重每個人的不同，也堅信平等的就業機會能強化公司競爭力。我們還為員工提供多種管道提出問題，並努力建設性地解決問題。”



員工指控，台積電台灣HR團隊會挑選願意赴美工作者的履歷送到美國分部，而美國團隊則“直接聘用這些亞洲及台灣求職者，完全不詢問問題，即使美國廠根本未曾公布任何職缺”。



訴訟中提到，即使職位不需要中文技能，徵才條件也會列出對中文技能的偏好。台積電還會排擠不會中文的員工，限制他們的晉升機會。此外，台積電利用持簽證的台灣員工，以減少美國人在工會中任職的比例。



訴訟還指出，台積電與醫療保健公司 Banner Health 合作，為台灣員工開設健康中心，提供免費疫苗接種、年度體檢等服務，並有醫療車前往台積電住宅區。一位受台積電聘請負責監督其健康中心人力資源的原告聲稱，這項福利僅限台灣員工享用。



原告律師Daniel Kotchen表示，台積電獲得美國聯邦政府60億美元補助，並選擇在美國境內競爭，因此必須遵守聯邦反歧視法，平等對待所有種族、國籍和公民。