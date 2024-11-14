綠委促引進美軍薪津制度　召募高階專才

司法及法制委員會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月14日電（記者 張穎齊）“立法院”司法及法制委員會14日審議“行政院”組織法第三條條文修正草案”案，輪值召委、民進黨籍“立委”鍾佳濱質詢，美軍在招募高階技術專才很有效率，關於台灣政府長期有缺額的單位，他認為可以參考引進美軍的薪津制度，可達到節省人力又促進運用效能，要求納入可行性評估。“行政院”人事長蘇俊榮允諾，這非常好，會寫評估報告，也相信“數位發展部”會運用。



中國國民黨籍“立委”王鴻薇質詢也提到，美國共和黨總統當選人特朗普（Donald Trump）宣布特斯拉（Tesla）執行長伊隆‧馬斯克（Elon Musk）和生物科技業企業家維韋克‧拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導將成立的政府效率部，那蘇俊榮要不要也學習美國，將沒效率的部會給撤除？



蘇俊榮說，若一直對政府組織用加法的思考模式，其實對運作並不好，關於新住民發展署，他會後請“內政部”加速研議。



“立法院”司法及法制委員會14日審議“行政院”組織法第三條條文修正草案”案。輪值召委是民進黨籍“立委”鍾佳濱，列席官員有“行政院”人事行政總處人事長蘇俊榮、常務副人事長懷敘、公務人力發展學院長陳明忠、“銓敘部政務次長”張秋元、法規司長雷諶、“教育部”國民及學前教育署副署長戴淑芬、體育署副署長房瑞文、人事處副處長黃弘君、“主計總處”公務預算處專委廖玉琳。



鍾佳濱質詢，美軍在召募高階技術專才，以及美軍的薪津制度，可解決台灣長期缺乏人才、單位缺額的情形，美國政府更在公共行政部門列出AI應用狀況的清單，從保障社會福利到因應極端氣候環境、醫療保健及交通、對退伍軍人的服務照顧等，都很有效能。

