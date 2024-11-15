李乾龍談王金平組智庫：需中道力量緩和情勢

中國國民黨前秘書長李乾龍。（中評社 資料照） 中評社台北11月15日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍前“立法院長”王金平成立跨黨派“中道和平聯盟智庫”，訴求兩岸和平。中國國民黨前秘書長李乾龍向中評社分析，王金平主要訴求促進兩岸交流來往，解除兩岸兵兇戰危的危機，王金平有使命感，在這個節骨眼當中，需要一個中道的力量站出來緩和情勢。



李乾龍強調，兩岸是一家人，不只是一家親而已，前陣子他接待一團大陸訪問團，他說兩岸是一家人，自己是福建泉州到台灣的第八代，他的太太是隨同蔣介石來台的第一代外省人，這樣看來兩岸當然是親上加親的一家人。對方也接了一句話說，“一家人不打一家人，誰先動手誰不是人。”所以兩岸老百姓大家都不想要戰爭，旁人煽惑君休信，此事當謀親弟兄，美國總在製造世界的糾紛從中取利，我們要看清楚。



針對他也參與的“中道和平聯盟智庫”，李乾龍指出，也不是說王金平在追求個人的歷史定位，而是他有一個使命感，在這個節骨眼當中，總是需要一個中道的力量站出來緩和情勢，王金平預計12月8日舉行倡議大會，屆時會有約200個不同的民間團體一起出席，總人數上看千人，接下來聽說王金平也可能再赴大陸訪問，只不過王金平對於訪陸一向很低調，不會大張旗鼓。

