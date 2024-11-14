王鴻薇爆料涉弊案　綠委蘇巧慧替丈夫喊冤

蘇巧慧。（中評社 資料照） 中評社台北11月14日電（記者 黃筱筠）針對中國國民黨“立委”王鴻薇爆料民進黨“立委”蘇巧慧的丈夫介入原住民電視台標案評選，蘇在臉書回應說新台幣69萬和1.2億分別是兩個獨立的“劇本標案”和“迷你影集拍攝標案”，他先生參與評審的衹有“迷你影集拍攝案”，如何“將69萬變1.2億”，還批評王鴻薇爆料又翻車。



王鴻薇與藍委廖偉翔今天召開記者會，爆料原住民族電視台竟出現重復採購疑雲，標案涉及民進黨“立委”陳瑩前助理何明輝與民進黨“立委”蘇巧慧的先生，也是原住民電視台節目部經理的龍男‧以撒克‧凡亞思。但原民台駁斥稱，兩案為不同的獨立採購案，無重復採購及綁標之虞。王鴻薇則批評，“原民會”強調兩案不同、“獨立”，完全就是在自證己罪。



蘇巧慧今天回應說，王鴻薇日前才因為抹黑“總統府”秘書長潘孟安被法院判賠50萬、前天則因為抹黑女醫師公開道歉，今天她要告訴王鴻薇，“你今天又翻車了！”



蘇巧慧說，王鴻薇指控她先生參與的微電影拍攝標案評選，“從69萬變成1.2億”，但首先，69萬和1.2億分別是兩個獨立的“劇本標案”和“迷你影集拍攝標案”，他先生參與評審的衹有“迷你影集拍攝案”，如何“將69萬變1.2億”？



蘇巧慧指出，第二、評選委員共有6位，而她先生在評選會議中投最高分的廠商第一輪就已被刷掉 ，而第二輪時，另外兩家因同分而依據標案規定以抽籤決勝負，這些過程原民台都詳實記錄。她先生只是單純擔任評審，‘並未參與任何行政程序，何來她先生介入的事實？



她也說，第三、他先生在影視圈的資歷、經歷、人品操守都受到認同，因此去年連國民黨執政的台中市政府都邀請他擔任標案的評審，他參與評審時也一定本於電影專業。



蘇巧慧表示，王鴻薇昨天才公開說以後問政會詳細查證，今天查證卻再次亂七八糟、再搞烏龍，現在是要改名為“烏龍薇”嗎？