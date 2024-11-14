全代會發言時間短　孫健萍：勿把提案當反朱

國民黨中常委孫健萍14日在高雄市第二區黨部受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月14日電（記者 蔣繼平）中國國民黨將於11月24日召開全代會慶祝130週年黨慶，由於明年將進行黨主席改選，全代會黨代表提案衹有25分鐘，遭質疑剝奪基層黨代表發言權。中常委孫健萍怒批“有史以來最短的25分鐘，比小學班會還不如！”他認為若把所有的黨代表提案都視為“反朱”，大可不必。



從事教職的孫健萍昨日出席國民黨中常會，不滿向黨中央提出建言卻遭到陸配中常委何鷹鷺反對，雙方激辯。孫健萍會後表示，“國民黨主席朱立倫眼神一看，陸配中常委隨即發言”更提案送交考紀會黨紀處分。據指出，朱立倫在會議中打圓場說，黨本來就是開放的，每個人的建議都正面看待。也沒有要送考紀會。



國民黨將於24日在桃園國際會展中心召開全代會，活動時間壓縮到2小時35分。孫健萍認為，國民黨連續遭逢2016、2020、2024三次大選敗選，如果沒有徹底反省改革，贏回關鍵2028大選，未來恐怕長期在野，有泡沫危機，因此基層黨代表應該都有很多話想要說。他提醒，如果把所有的黨代表提案都視為“反朱”，大可不必。



孫健萍表示，基層黨代表從各地專程趕來開會，卻連發言機會都沒有，這種情況還算真正的民主政黨嗎？歷來時間沒有25分鐘這麼短的，等於只是鼓掌走流程，甚至處理到黨代表提案，時間可能所剩無幾，可能連念都念不完，這不是正常的民主政黨該有的現象。



孫健萍提到，過去從來沒有實質全代會只開25分鐘，最早在大陸時期就要開10幾天，從16屆以來改兩天一夜或最起碼有一天，從來沒有過25分鐘的。他認為，限縮黨內民主，壓制黨內意見，這是違反世界民主潮流，對黨來講，有百害無一利。

