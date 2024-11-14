米其林主廚打造客家大地餐桌　下週高雄開吃

“2024客家大地餐桌”邀請米其林主廚林祺豐（左）以客庄在地食材設計全新菜單。（高市府客委會提供） 中評社高雄11月14日電／高雄市2024客家大地餐桌、“高雄客家月”啟動。客家月邀請高雄17家餐廳與小農合作，打造“產地到餐桌”的在地美食連結；另邀請米其林主廚林祺豐以客庄在地食材設計全新菜單，於11月23日舉辦“2024客家大地餐桌”，讓民眾體驗客家美食盛宴。



高雄市客家事務委員會13日在高雄漢來大飯店舉辦“2024客家大地餐桌”記者會，現場端出客家大地餐桌的兩道主菜：“南頭河”與“梅腩骨”為即將到來的大地餐桌暖場。“南頭河”以清麻油搭配高雄甲仙的山芋籤、美濃紅蔥手撕大野山雞，創造層次豐富的味覺體驗。“梅腩骨”以甲仙五里埔山豬與六堆黑豬腩排，加入杉林青木苦瓜和美濃梅乾的獨特風味。



高雄市客家文化事務基金會指出，“2024客家大地餐桌”邀請榮獲米其林指南推薦的主廚林祺豐以“美杉六甲.留客香，知悉家味.品客庄”理念，以在地食材設計全新菜單，研發1道飲品及7道菜色。13日在高雄漢來大飯店呈現餐宴2道主菜，分別為“南頭河”及“梅腩骨”。



高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，透過舉辦客家大地餐桌與“高雄客家月”活動，希望促進高雄客庄農產經濟發展，提升在地小農能見度，為客家文化傳承注入新活力，並持續深入客庄，挖掘與結合在地食材，重新演繹客家新菜色。邀民眾23日到新客家園區體驗客家飲食文化，餐宴位席有限，採事先報名。



楊瑞霞指出，“高雄客家月”活動廣邀高雄市17間餐廳與小農合作，打造一條“產地到餐桌”在地美食連結，呈現一場充滿客家風情的美食之旅。