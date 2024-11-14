董保城：多個陸生來台　就可少買一架戰機

前“考選部長”董保城。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨智庫“國政基金會”今天召開觀光政策年終檢討座談會。與會的前“考選部長”董保城強調，除了陸客來台的重要性外，大陸學生來台就讀，不僅能促進兩岸文化交流，也能增加國際招生資源，而且多一個陸生就可以少買一架戰績，因為會成為民主和和平的種子。



董保城強調，今天要疾呼振興兩岸觀光產業，促進兩岸和平的重要性，目的就是告訴政府，兩岸和平要從基礎中打起，其中的人流的部分是可以努力的方向。大陸學生來台學習的正面影響能夠深化兩岸的友好情誼，並進一步強化台灣的教育和文化影響力。



這場座談會在“國政基金會”召開，由前“立委”、智庫永續發展組召集人陳宜民主持，邀請國民黨“立委”游灝、前“考選部長”董保城、中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽、中華觀光管理學會理事長李銘輝、中華大學觀光學院副教授沈冠亞、台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲、台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶、世界文化旅遊華商會台灣區文創副會長許傳萍、前臺北城市科技大學觀光事業系副教授陳善珮、“中華民國”旅行業經理人協會副理事長陳靖宜和台灣旅遊發展促進協會理事長張桂銓等人與談。



董保城在會中針對台灣觀光產業的發展方向，從法學者的角度提出建言，建議藉由立法將觀光政策制度化，並透過增進兩岸觀光交流，達成兩岸和平的目的。他指出，現行法條已涵蓋部分內容，但應進一步強化，使政策具體落實並具延續性。



針對兩岸觀光交流，董保城建議“行政院”開放每年至少一百萬名大陸遊客來台，並定期向“立法院”提交報告，以作為預算審查參考。

