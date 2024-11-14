前美印太司令拜會民眾黨　探討區域安全情勢

前美軍印太司令阿奎利諾率新美國安全中心訪問團13日拜會民眾黨。（照片：民眾黨提供） 中評社台北11月14日電／前美軍印太司令阿奎利諾（Admiral John Aquilino）率新美國安全中心（CNAS）“下一世代“國安”領袖計劃”（Next Gen）訪問團訪台，13日下午拜會台灣民眾黨。由黨秘書長周榆修帶領國際部、青年部及政策會人員，會同民眾黨“立法委員”黃珊珊共同參與會見，就最新政經發展及區域安全情勢進行深入探討。



民眾黨14日發布新聞稿表示，本次的訪團成員來自官方及民間單位，且幾乎涵蓋了“國防”外交領域的後起之秀。周榆修於致詞時提到，美國和平且順利的完成了總統選舉，讓全世界再次看到民主國家的典範。而美國作為世界強國，政策牽一髮動全身，台灣在第一島鏈的關鍵位置，亦關係著美國整體戰略發展及國家利益，台灣民眾黨主張，唯有加強國際連結、深化台美關係，才能將雙邊利益最大化。



周榆修強調，在對外關係上，台灣民眾黨會以“中華民國台灣”為主體，努力結交世界各國的朋友，秉持該競爭時競爭、該合作時合作，爭取國際支持。他也提及，聽聞有心人士在海外造謠本黨企圖阻擋“國防”預算癱瘓運作，周榆修也藉此機會鄭重澄清，台灣民眾黨不會將和平建立在他人的善意之上，更不會自廢武功。



交流過程中，訪團成員也詢問台灣民眾黨對兩岸立場及態度，黃珊珊表示，台灣民眾黨一直以來態度是“台灣自主、兩岸和平”，強調要有自主“國防”能力，維護“主權”同時，也希望能有溝通管道。台灣民眾黨會以柯文哲提出“五個互相”增加合作、降低誤判，兩岸之間有許多經貿往來，但面對軍事緊張威脅，除了加強自我防衛能力外，也要建立溝通管道。



黃珊珊強調，對大陸不能完全斷絕往來，但也不能過度軟弱。而在“國會”運作的原則上，會以“國家”及人民的利益為優先考量，她引用美國國務卿布林肯所說的“該競爭時競爭、該合作合作、該對抗對抗。”會發揮關鍵少數的力量。



訪團成員也好奇，台灣民眾黨如何吸引年輕人的支持？周榆修強調重點在政策，柯文哲是蓋最多社會住宅的台北市長，重視居住正義及生養育政策，這些都是年輕人關心的議題。面對台灣內部朝野對立，台灣民眾黨被“抹紅”成“中共同路人”，抑或是刻意貼上“小藍”標籤，周榆修強調，台灣民眾黨其實是在努力實踐民進黨在野時的進步價值。



會中雙方幕僚亦針對台美關係及“國防”安全議題進行熱烈討論，會後由周榆修代表致贈台灣民眾黨5周年紀念啤酒禮盒，象徵台美關係友情長存（cheers for US－Taiwan relationship）。