賴與派系有共識台南高雄提早初選　綠委贊同

賴清德昨晚與派系舉行上任後第二次便當會。（照片：民進黨提供資料照） 中評社台北11月14日電（記者 黃筱筠）賴清德昨天再度找民進黨內派系代表進行便當會，據透露，會中有共識台南市與高雄市初選時程可以提早。有意爭取高雄市長提名、民進黨“立委”許智傑今天受訪表示，今年8月他有建議初選時程應該提早。主要有三大原因，第一、可提早整合有助團結，第二、發揮母雞帶小雞的效果，第三、能給民眾更明確的市政願景。



他也肯定賴清德定期邀派系便當會，他覺得非常好，全力支持賴清德。



高雄綠營表態爭取市長提名者有綠委邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆、前“勞動部長”許銘春，形成競爭激烈的5搶1局面。賴清德“本命區”台南，則有賴系綠委林俊憲、綠委陳亭妃、湧言會綠委王定宇。



為了及早針對2026地方選舉進行整合，賴清德昨天晚間再度召集黨內各派系要角赴“總統”官邸舉行便當會，針對縣市長人選議題，會中達成加速提名時程的共識，預計會在2026年的農曆年前啟動初選。



上一次派系便當會舉辦於8月底，邀集黨內各大派系要角赴“總統”官邸，旨在針對重要議題進行商討並取得共識，奠定賴清德時代的黨內溝通“雙軌制”，與每週三舉行的民進黨中常會並行，每兩個月舉行一次派系便當會。



參與派系便當會的民進黨“立委”蘇巧慧今天在新北行程上受訪指出，便當會上討論非常簡短，只對2026年需要推出最強人選、期程部分加速有共識，至於是否聊到新北選情？蘇巧慧說會上“連新北兩字都沒有出現”。



另一位有意爭取高雄市長選舉、民進黨“立委”賴瑞隆受訪也說，他沒有參與便當會，沒有任何評論。但是否要提早初選，重點在於團結，不管2026年或是2028年都是艱困一戰，要守護台灣最大利益。



據透露，便當會與會者對加速提名有共識，盼2026農曆年前啟動提名，會中也初步區分為四層次提名，包括單純連任區沒異議就優先提名；綠營執政但非連任的優勢選區，若地方有共識就優先決定；非綠營執政縣市、艱困選區及競逐者眾多的等難被歸納的選區，會視個別情況由黨務高層調節，雖可以協調後再決定，但仍要回歸黨內民主機制。



參與便當會、湧言會“立委”王定宇也證實昨天舉行派系便當會，剛好也是世界棒球12強賽B組預賽，台灣以6比3贏過韓國隊，賴清德也在便當會中關注棒球比賽，昨晚氣氛很輕鬆。

