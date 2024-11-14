藍估觀光逆差7300億元　恐創歷史新高

國民黨智庫召開觀光政策年終檢討座談會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月14日電／中國國民黨智庫“國政基金會”今天召開觀光政策年終檢討座談會，會中永續發展組召集人陳宜民提到，今年1到8月的出入境逆差達到641萬人次，觀光產值逆差推估今年將達新台幣7300億元創歷史新高。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，不僅陸客市場重要，兩岸關係也會跟旅客願不願意來台有關。



陳宜民說，COVID－19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後已經3年，但觀光產業仍看不到春天，根據“交通部”觀光署統計，去年台灣出境旅客將近1180萬人次，旅遊總支出破新台幣7100億元，但來台旅客只有600多萬人次，消費額2698億元，也就是說去年觀光產值逆差為4000多億元，創下歷史新高，其中陸客少了200多萬人，觀光產值少了1000多億元。



陳宜民表示，今年來台旅客人次可能達不到750萬人次，且統計數字還包含來台工作者，根本不符合觀光客的定義，目前日本已經恢復到8成，台灣卻不到6成，觀光需要整合、行銷及創意，才能吸引有消費能力的國際旅客來台。



李奇嶽指出，即使兩岸關係不好，疫情前陸客仍然是台灣最大市場，且陸客來台時間大多在7天左右，待的時間是日客跟韓國客的2倍，產值可以拉升為2倍。



李奇嶽說，今年遇到到地震、颱風等天災都是短暫因素，但兩岸關係緊繃，會讓國外旅客覺得不安全，以日本旅客因日圓貶值不出國為例，但日客赴韓國的衰退率就沒有台灣嚴重，顯示主因是旅客擔心不安全。



陳宜民表示，台灣的旅遊警示燈號在國際上是橙色的，當然會讓國際旅客認為台灣是比較危險的地區，應該要努力讓台灣警示燈號不要是橙色。



陳宜民說，觀光產業是無煙囪工業，型態也千變萬化，智庫會繼續蒐集業者心聲，將反映給“立委”參考。