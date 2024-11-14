提案刪吳斯懷條款　翁曉玲：惡法有必要修

藍委翁曉玲接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月14日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍不分區立委翁曉玲提案修正《兩岸人民關係條例》第9條之3（被稱吳斯懷條款），遭民進黨圍剿。翁曉玲14日受訪表示，她個人認為有必要提案修掉的一些惡法，怎料不到48小時，就被民進黨群起批評，但她仍在連署中，有委員支持她。



《兩岸人民關係條例》第9條之3，明定曾任“國防”、外交、大陸事務或與“國安”相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨、軍、政或具政治性機關、團體所舉辦的活動，而有向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮等妨害“國家”尊嚴行為者，最重可剝奪月退俸、領一次退者最高處新台幣1000萬元罰鍰。該條文即被稱為“吳斯懷條款”



退役少將臧幼俠今年8月在香港出席活動，遭檢舉起立聆聽大陸國歌，台軍方10月中旬認定臧幼俠觸法而決議裁罰停領75％月退俸5年，“吳斯懷條款”再度引起注意。不過，臧幼俠提出行政救濟，目前仍未定案。因此，“吳斯懷條款”目前實際裁罰人數仍是零。



翁曉玲今日下午出席立法院司法及法制委員會，針對憲法訴訟法相關條文修正草案進行朝野黨團協商，並於會前受訪。



她強調，這連署還不急，也並非這個會期最重要的，她推動刪除《兩岸人民關係條例》中不合理的規定，是她自己所想要達成的目標。



另外，針對翁曉玲提出《憲法訴訟法》修正案，主張將大法官“現有總額”改為“法定總額”固定15人，並將大法官判決門檻從現有總額過半數同意，提高至3分之2，卻引發153名律師發起反彈。甚至連台灣民眾黨籍立委黃珊珊都表態不支持。

