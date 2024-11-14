台官方花150億反毒　葉元之曝上網就買得到

藍委葉元之爆料網上就能買到俗稱“喪屍煙彈”的新興毒品。（照片：葉元之提供） 藍委葉元之爆料網上就能買到俗稱“喪屍煙彈”的新興毒品。（照片：葉元之提供） 中評社台北11月14日電／“行政院長”卓榮泰14日宣布未來4年編列新台幣150億元反毒，並將俗稱“喪屍煙彈”的新興毒品（依托咪酯）列為二級毒品。看似下定決心向毒品宣戰，但中國國民黨籍“立委”葉元之今日在臉書發文爆料，他之前舉報有人在網路上公開販售依托咪酯，但“數位發展部”和“警政署”卻互推責任，痛批如果各機關執行力這麼差，預算編再多都沒有用。



葉元之指出，他日前在“立法院”秀出網友在臉書社團成立“依托咪酯”的交易社團、也秀出專賣“依托咪酯”的網頁，他的助理還和對方聯絡，對方甚至說可以用現金面交，公然在台北市街頭販毒。



葉元之表示，離譜的是，當時“數發部”官員居然回答說，這是刑事案件，“是“警政署”在處理”，不關“數發部”的事；而“警政署”刑事警察局官員則說，他們已投注很多人力在網路巡查，有訊息都會立案。



葉元之批，“數發部”跟“警政署”的官員看到網路有人販毒，都一副無所謂的樣子，這毒品用Google都查得到有人在賣，需要“警政署”花多少時間去查？此外，“數發部”為何不能與社群平台溝通，要求平台不能幫忙販毒，或是設計程式協助屏蔽相關資訊？“有這麼難嗎？”“難怪毒品會這麼氾濫！”



此外，葉元之表示，工欲善其事必先利其器，但“警政署”現在配發給警員依托咪酯的快篩試劑也不夠，全台僅配發9700支，有的派出所甚至只有一支，被當作“鎮所之寶”，根本不敢用。“警政署”經他詢問才表示，最近會再撥經費給地方警局購買試劑。



葉元之強調，“行政院”現在要編150億反毒，但如果各機關還是這樣互踢皮球，或是不給基層員警應有的配備，編再多預算都達不到成效，錢都丟水裡了！他呼籲卓榮泰還是先改革官員的官僚心態，拿出魄力才能達到效果。