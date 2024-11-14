滯陸澎湖大進滿88號　人船可望明天獲釋

大進滿88號漁船，被扣留在福建泉州圍頭港。（陳雙全臉書） 中評社台北11月14日電／今年7月初大陸“伏季休漁”期間，因在金門海域捕撈小管而遭大陸海警扣走人船的澎湖籍漁船“大進滿88號”，傳出最快可望在15日繳清罰款後獲釋。



澎湖兩岸交流協會理事長、無黨團結盟立委陳雙全、議長陳毓仁父子、林炳坤、大進滿88號船東及船員等一行人，14日下午從金門循小三通搭船至廈門再轉赴泉州，與台辦人員進行最後協調。順利的話，預計最快明天辦完手續、繳清20餘萬人民幣罰款，洪姓船長及大進滿88號便能獲釋，並與隨行前往的船員一起由圍頭港啟航返回澎湖。



《中時新聞網》報導，林炳坤說，他們就是去接人跟船，把事情辦好就好，至於細節要等與台辦見面後談了才知道。至於陸方最終採取行政罰而非刑事罰，將處以人民幣20多萬罰款釋回，林炳坤認為，陸方已算很具善意。



林炳坤指出，兩岸關係緊張，海基會、海協會與對岸沒有溝通管道，光靠民間團體居中調解，類似糾紛，只要牽涉到法律問題，處理起來就很棘手。所以他參與大進滿88號斡旋後，原本預計3個月時間內，就能將滯留大陸的洪姓船長及漁船領回。未料兩岸關係緊張，橫生枝節，協商過程縛手綁腳，因此多拖了1個月。



不過林炳坤強調，大進滿88號事件也警示台灣漁民，在對岸伏季休漁期間，絕對不能擅闖對方領海捕撈，也說“若休漁期間我們去捕魚沒事，對岸漁民卻不能捕，對他們也不公平”。



“大進滿88號”是6月30日自西嶼竹灣漁港出海，7月2日在中國大陸伏季休魚漁期間，越界捕撈小管時，遭大陸海警船以違反“伏季休漁規定”、“在底拖網禁漁區線內違規拖網作業”，且“使用的網具遠小於‘國家’規定的最小網目尺寸”登檢。將洪姓船長、丁姓台籍船員及印尼籍里多（RIDHO NUGROHO）、益塔（ISKANDAR）、里揚（SENDI RIYANI）三名漁工，共五人連人帶船押往泉州圍頭港留置。



其中，丁姓澎湖籍船員和3名印尼籍漁工，因大陸認定係聽從船長指示，情節輕微，因此在8月13日獲釋，並以陸漁船載至外海，由船東許國文通知在附近作業同船隊的“大進滿96號”接駁上船。原本將繼續在海上作業，15日才會回澎湖。但大陸台辦獲知後，致電提醒“目前大陸仍在禁漁期，既然已放回去，就不要在海上多逗留”。船東從善如流，在14日凌晨安抵澎湖馬公漁港。