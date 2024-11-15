王信文：晶片供應鏈若赴美　台產業空洞化

彰化師範大學創意創新創業研究中心主任王信文。（中評社 方敬為攝） 中評彰化11月15日電（記者 方敬為）針對美國共和黨籍總統當選人特朗普未來執政對台灣半導體產業的影響，彰化師範大學創意創新創業研究中心主任王信文接受中評社訪問表示，特朗普擅長關稅手段，加上競選過程中就點名台灣搶走美國的晶片生意，預期將透過提高關稅，迫使半導體供應鏈廠商必須落地美國，台積電也不例外，這可能導致台灣產業加速空洞化，矽盾的優勢也會有消磨風險。



王信文，交通大學管理學博士，彰師大三創暨管理科技研究中心主任、智富經營管理學會榮譽理事長。曾任北京大學光華管理學院調研學者、美國柏克萊加州大學訪問學者、美國加州大學爾灣分校短期研究員等職，研究專長包括國企跨境電商策略、大數據行銷決策、區塊鏈、資通訊5G整合與智慧機械等。



2024美國總統大選由特朗普勝選，美中台關係蒙上新變數，尤其在對國際經貿及產業方面的影響，各界都在關注“特朗普2.0”所產生的可能效應，在半導體、晶片等戰略物資上，特朗普在競選的過程曾批評“台灣搶走美國的晶片生意”，後續美國對台灣的經貿政策，值得觀察。



王信文表示，其實美國從特朗普第一任期到現在的拜登政府，要求國際半導體供應鏈轉移至美國本土，或是可控的友邦地區已是明顯趨勢，特朗普明年元月捲土重來，預計其手段會比拜登更為嚴苛，對台灣既有的產業優勢將構成嚴峻挑戰。

