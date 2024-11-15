彰化定覺寺奉蔣介石像　神明掌行政“部會”

彰化定覺寺內奉蔣介石像。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月15日電（記者 方敬為）彰化縣二水鄉定覺寺，為當地知名廟宇，融合佛、道、儒信仰，廟內祀奉來自各方逾百尊雕像，就連蔣介石銅像也豎立其中，廟方還設立刻著台灣政府8個“部會”的八卦旗壇，並指派不同神明掌管行政“部會”，每逢初一、十五舉辦升旗暨祈福儀式，祈求台灣政通安泰，別具特色。



二水定覺寺建於1994年，位在二水鄉惠民村三聖路旁，為一座融合佛、道、儒信仰的廟宇，裡頭供奉釋迦摩尼、觀世音菩薩、九天玄女、關聖帝君、四面佛等神明，該廟並擺放來自各方信眾捐獻的雕像，除了神像之外，也包括藝術品，甚至還有一尊站立的蔣介石銅像，也被放在廟前供奉。



廟方認為，每一尊像，都有其“氣場”，於是收留各方雕像，並在占地2公頃的園區內，聽從“天神”指示，替每尊像找到適當的位置擺放。



廟方並在廟埕廣場上打造一座刻著台灣政府8個“部會”的八卦旗壇，甚至為各神明指派“政府官職”，像是玄天上帝為“行政院長”、城隍爺為“立法院長”等。旗壇8個方位各標示“經濟部”、“交通部”、“教育部”、“內政部”、“外交部”、“國防部”、“財政部”、“法務部”，並於每月初一、十五，固定舉行升旗暨祈福法會，相當特別。

