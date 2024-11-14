藍議員批高雄花169萬宴日生　對台生小氣

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部“翡翠騎士”去年受邀到高雄演出。（高雄市政府提供資料照） 中評社高雄11月14日電／日本東京農大高二吹奏樂部“翡翠騎士”去年受邀到高雄演出，中國國民黨籍高雄市議員許采蓁追查發現，2天晚宴費用高達新台幣169萬元，反觀高雄市學生海外表演經費僅48萬元，痛批市府不要一味討好外賓，而不照顧自己人。



許采蓁指出，“翡翠騎士”受邀到高雄演出，第1天晚宴200人89萬元、第2天300人80萬元，平均招待每位學生的經費，竟然是其他市府招待大使經費的2倍，怒批高市府花錢不手軟，難怪負債降不下來。



許采蓁更提到，樹德家商學生日前出境到波特蘭玫瑰節表演，出訪總經費只有48萬，相對高雄邀請國外學校演來出是捧著400萬不等重金，簡直是兩樣情。痛批市府不要只會一味討好外賓，卻忽略照顧自己人。



她指出，“很鼓勵高雄在國際曝光的機會，但目前方式似乎一直大撒幣”。2020年高雄接待外賓經費203萬元、今年285萬元、明年暴增到437萬；辦理城市外交及國際活動費用2020年380萬元、今年460萬元、明年869萬元，呼籲市府要務實一點，多參與國際組織活動及加強與姊妹市交流。



許采蓁比較了六都參與國際組織預算，台北市130萬、台中市104萬，但高雄市僅30萬，且從預算與出境紀錄來看，高雄參與國際組織程度幾乎是六都吊車尾，痛批花錢辦活動、請客吃飯，結果卻沒有真正完善國際GCI指標重視的項目，難道行國處是公關公司？許建議，應訂定接待外賓分級制度指引，作為接待參考，並加強國際組織活動參與，脫離六都吊車尾現況。

