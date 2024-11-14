蘇俊賓院會發聲　促卓榮泰正視吸毒黑數

桃園市副市長蘇俊賓。（中評社 資料照） 中評社台北11月14日電／“行政院長”卓榮泰14日宣布未來4年編列150億元反毒，並將俗稱“喪屍煙彈”的新興毒品（依托咪酯）列為二級毒品。中國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓出席院會時指出，報告中所提吸毒人口下降的數據恐怕無法反映實情，呼籲應正視“施用樣態與族群移轉”以及“新興毒品檢驗落差”導致的龐大黑數。



“行政院”14日上午院會討論“新世代反毒策略行動綱領（第三期）”，決議自明年起編列150億元，加強緝毒、戒毒、驗毒與識毒工作，並設立阻斷供需、減少毒害、促進穩定復歸及抑制再犯等目標。



媒體報導，蘇俊賓指出，“法務部”報告顯示過去推動反毒策略期間，施用毒品人數及初次使用者有下降趨勢，然而，中央與地方這幾年查緝總量卻逐年不斷增加，認為報告中的數字不合理，現有統計顯然無法反映真實情況。



蘇俊賓說，現行吸毒型態不斷轉變，施用毒品群眾大量移轉到白領階級，加上新興毒品氾濫，傳播容易的新興毒品也導致用毒年齡下降。他點名新興毒品的使用問題特別嚴重，因其隱蔽性高、檢測難度大，相關黑數無法在報表中顯現，強調政府要加強此類數據的掌握，以完善防制策略。



蘇俊賓表示，針對“行政院”規劃的150億反毒預算配置，檢視過往兩期的“反毒策略行動綱領”，“驗毒”與“校園識毒”兩個項目，都遠低於其他項目，源頭的檢驗能量不足，讓即便好不容易掌握到的風險個案，也因舉證不易，而錯失公權力介入或輔導、矯正良機。更遺憾的是，面對新興毒品的“形態與成分”不斷變化，第三期的經費分配，“驗毒”的預算比例甚至比過去兩期更低。



蘇俊賓說，新興毒品的檢驗難度與舉證難度高，最後大量的黑數只是讓表面數據好看，並無法實際解決問題。



蘇俊賓提醒，現行驗毒和識毒比例偏低，嚴重不足。他以即將公告為二級毒品的依托咪酯為例，此類毒品禁制可能提升交易成本，促使市場出現替代性新興毒品，未來需加強檢驗能量，防範新型毒品流通，保障執法人員能有效查緝。



蘇俊賓提到，電子煙已不僅僅是菸害防治的議題，如今更是新興毒品的最大載具。電子煙相關教學、維修資訊充斥各大平台，學生和一般民眾輕易就能獲取詳細資訊，購買途徑也無處不在，但目前地方政府除出入境管制外，僅能實施行政罰，無法有效阻止電子煙濫用，這已成為公共安全隱患。



台北市副市長林奕華和新北市副市長朱惕之也共同呼籲，應全面提升電子煙管制強度。“衛福部長”邱泰源回應將研議修法強化管制。



“行政院長”卓榮泰表示，施用毒品的類型會不停轉變，他指示“衛福部”強化新興毒品檢驗能量，確保不留空窗期，並強調毒品防制攸關社會安全及“國家”發展，呼籲各級政府攜手。