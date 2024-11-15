孫健萍：還要讓朱立倫操盤大選？藍集體焦慮

國民黨中常委孫健萍在國民黨高雄市第二區黨部受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨明年改選黨主席，陸續傳出可能角逐人選。國民黨中常委孫健萍接受中評社訪問指出，這現象凸顯黨內集體焦慮，因台中市長盧秀燕仍未表態且看似意願不高，但地方及基層都希望重返執政，首選絕對是要選2028的人來當主席，更希望別再讓朱操盤，與其說反朱，更應該說是護黨聯盟。



孫健萍，1974年生，台灣師範大學法學碩士、天津南開大學法學博士。南開大學政府發展聯合研究中心兼任研究員及法學院兼任副教授、高雄科技大學共同教育學院兼任教師，講授智慧財產權法與民法。現任國民黨中常委。



國民黨本月24日全代會召開前夕，黨內不時傳出“反朱聯盟”拱新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、“立法院前院長”王金平參選黨主席。甚至前“資政”廖了以、前副主席郝龍斌、中廣前董事長趙少康等人也都被點名。



孫健萍表示，目前黨內有一個共識，若明年新任黨主席不是由參選2028的人來當的話，2028年要重返執政的可能性非常小。外界關注的“反朱聯盟”其實不是反朱，而是希望讓國民黨贏，更應該說是“護黨聯盟”。很多人勸進盧秀燕，甚至希望“立院”修法把韓國瑜無法兼任黨主席的“捆龍鎖”拿掉，都是呈現“希望明年的新主席會是2028的人選”。



盧秀燕參選黨主席意願不強，外界開始點名誰誰誰要選，孫健萍指出，這凸顯出黨內很多人開始焦慮，而這些聲音主要來自各個地方勢力與基層，並不太會去理會路線之爭，在意的國民黨是否能夠重返執政，但是人選上，又分成第一順位“要選2028的人當主席”、第二順位“絕不選2028的人來選主席當扶龍王”作考量。



孫健萍表示，以第一順位“要選2028的人當主席”來說，被視為藍營可挑戰2028的盧秀燕一直沒有說要參選黨主席；第二順位“絕不選2028的人來當主席”來看，朱立倫已經操盤兩次，2016年換柱後朱親征大敗，2024操盤侯友宜參選也選輸，還能期待第三次能贏嗎？應該要換一個舵手吧，且絕對不選2028這件事，朱沒把話說死，大家很難放心。