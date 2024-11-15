詹江村語中評：特朗普對華提高關稅必自傷

中國國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月15日電（記者 盧誠輝）美國總統當選人特朗普揚言重返白宮後將對中國輸美產品課徵60%關稅。中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，特朗普上任後若真的對中國大幅提高關稅，必將導致美國物價上漲與通貨膨脹，這些被加徵的關稅最終都會轉嫁到美國人民身上，就像七傷拳一樣，傷敵前必先自傷。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



詹江村指出，特朗普靠著民粹主義再次當選美國總統，但不管再怎麼民粹終究還是要經過現實的校正，因為民粹並無法呈現事實，例如阿根廷總統米萊在2023年也是靠著民粹當選，但上任後還是得面對國內現實的經濟狀況，因此必須重新再跟中國建立好關係，他相信美國未來也必定會如此。



他強調，特朗普上任後若還是一昧地操作民粹走反中路線，勢必得面臨經濟上的反撲，導致美國物價上漲和通貨膨脹，因為中國畢竟是世界上非常巨大的經濟體與生產國，若特朗普還是執意毫無節制的提高關稅來對付中國，未來這些被加徵的關稅都會轉嫁到美國人民身上，就像七傷拳一樣，傷敵前必先自傷。



詹江村舉例，中國是鎵、鍺、銻等半導體材料的主要生產國，但從去年開始陸續加強對這些稀有金屬的出口管制後，就導致相關稀有金屬在全球的大漲價。主因是全球許多先進國家在去工業化以後，要在短時間內再建立生產線，幾乎已經是不可能的任務。

