中評關注：賴拍板提早初選　潘孟安現身高雄

高雄秀傳紀念醫院14日進駐高雄科學園區，“總統府”秘書長潘孟安（右）、國民黨前“立法院長”王金平（中）、秀傳醫療體系創辦人黃明和（左）合影。（高雄秀傳紀念醫院提供） 中評社高雄11月15日電（記者 蔣繼平）民進黨2026高雄市長初選呈現5搶1局面，外界好奇誰會出線？才傳出賴清德邀各派系便當會高雄初選將提前，外傳可能空降高雄的“總統府”秘書長潘孟安正好代表賴清德出席高雄秀傳紀念醫院開幕典禮，時機敏感引發聯想。曾任兩屆屏東縣長的潘孟安之後或會常在高雄現身測水溫，也免不了掀起初選角力。



賴清德13日召集派系便當會議，敲定提早2026縣市長初選時程，特別是台南市、高雄市可望在2026年農曆年前啟動初選機制。消息剛傳出來，高雄秀傳醫院進駐高雄科學園區14日上午在高雄市路竹區舉辦開幕，潘孟安就代表賴清德出席，時機點相當巧合，掀起地方敏感神經。



民進黨籍高雄市長陳其邁到2026就做滿兩屆，高雄是深綠鐵票區，只要通過黨內初選很大概率能當選，初選因此都殺得刀刀見骨。目前綠委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺、及前“勞動部長”許銘春等5人皆表態爭取。不過這半年來，地方一直有風聲傳聞潘孟安要選，且獲賴清德支持，但潘一直沒有在高雄公開露臉，作風相當低調。



整體來說，因2個多月前賴清德下令全黨“勿談2026”，讓初選的競爭沒有檯面化，各自跑基層爭取認同及找議題打空戰尋求曝光。若是提早初選，除了有利初選後加快整合，有意參選者都要提早浮出水面加強布局。

