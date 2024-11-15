朱新民：鷹派閣員或為讓特朗普扮白臉談交易

政治大學外交系兼任教授朱新民接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月15日電（記者 張嘉文）美國總統當選人特朗普近來宣布的人事任命從國務卿、國安顧問到國防部長等，大多被認為是對中鷹派，對未來美中關係有何影響？台灣政治大學外交系兼任教授朱新民向中評社表示，拜登對中政策是對抗再對抗然後對話，但從特朗普的用人看起來，雖然也會是對抗再對抗，但第三點則不同，會變成強調價格的交易。



朱新民說，特朗普的交易甚至是可以用籌碼去交換，這就會讓美中關係發生很大差別，意即下面的官員扮演抗中黑臉，但特朗普可能會是負責談交易的白臉。而拜登的對話目的是不讓美中分歧擴大，但並沒有解決問題，可是特朗普不同，他需要有現實利益的獲得，能拿到實質東西，這點就非常重要，其中的差異更需要瞭解。



朱新民為政治大學政治研究所法學博士，專業領域是大陸對台政策與兩岸關係，曾任“國大代表”、兩岸交流遠景基金會大陸所所長、韓國瑜2020大選“國政”顧問團成員。現為政治大學外交學系兼任教授、台灣治理協會副理事長。



朱新民接受中評社訪問，談到特朗普回任後的美中關係可能發展，他說，特朗普當選以及接下來的政策和人事布局，當然要高度關注，因為會帶來很大轉變跟衝擊，但也必須瞭解，現在是一個多極化的體系，以及多元化的國際社會，已不是美國中心主義的時代。



朱新民說，美國雖然仍是超強，但實力相對也有轉弱，所以並不是美國說了算數，所以特朗普議題可以關切，但不需隨著他而慌亂，失去自己本身的定力和路線，他認為這一點目前看來中國大陸做得非常到位。

