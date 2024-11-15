獨派民調施政滿意度僅3成　5成挺台美建交

政府施政滿意度僅30.1％。（照片：台獨聯盟提供） “台美建交民調”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月15日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普（Donald Trump）明年元月將重返白宮。“台獨”聯盟15日發布台美建交民調，支持民進黨比例仍最高31.6%、施政滿意度卻僅30.1%。另外，50.9%民眾認為政府應積極推動台美建交、60.8%同意台美軍事同盟，62.2%有保衛家園的意願、43.3%傾向獨立、11%傾向統一。



“台灣獨立建國聯盟”今日發布“台美建交民調”記者會，出席者包括“台獨”聯盟主席陳南天、台灣教授協會會長陳俐甫、台灣安保協會研究員陳冠憲、現代文化基金會董事林春妙、台灣基進黨主席王興煥。



陳冠憲說明，此次民調事委託山水民意研究公司於11月8至10日，針對1069以上設籍台灣的15歲以上成人進行的電話民調，95%信心水準下約正負3%抽樣誤差。首先政黨傾向31.6%傾向支持民進黨、24.3%支持中國國民黨、10.9%支持台灣民眾黨，其他小黨都在1%左右或以下、不偏任何政黨28.5%；民眾對目前民進黨“賴政府”的施政滿意度為30.1%、25.6%不滿意。



陳冠憲指出，民調顯示認為政府應積極推動和美國建交50.9%、15.7%反對；以台灣為名和美國建交為55.1%、21.8%反對；50.5%非常贊同以台灣為名參加國際組織、10%非常反對。60.8%同意和美國軍事同盟、17.1%不同意。

