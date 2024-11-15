吳思瑤指陳玉珍盯哨　綠藍雙姝今天又互罵

民進黨團幹事長吳思瑤受訪時，藍委陳玉珍在一旁排隊等待，遭吳思瑤指像在盯哨。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月15日電（記者 張嘉文）民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤近日因為《財政收支劃分法》和《離島建設條例》和中國國民黨籍金門“立委”陳玉珍多次爆發口角。吳思瑤今天在“立法院”接受媒體聯訪時，因為陳玉珍在一旁排隊等著受訪，遭吳指其行為像在盯哨，讓她非常受干擾。陳玉珍也不甘示弱，當場回罵吳在扣帽子，有被害妄想症，兩人在媒體鏡頭前吵了起來，氣氛非常火爆。



吳思瑤和陳玉珍的戰場昨天在“立法院”就引爆，主因是吳昨天在“立院”受訪時，針對陳玉珍主推的離島建設條例批評是附和中國大陸，會讓離島地區成為“一國兩制”的示範區，落入統戰圈套，希望陳玉珍不要成為“陳三桂”。當時路過的陳玉珍停下腳步插話，對於吳的發言內容不停反駁，更要求和吳思瑤當場辯論，但吳未理會。



兩人戰場延燒到今日，吳思瑤早上在“立法院”議場前受訪，陳玉珍和其他藍委排隊等著吳結束後一起受訪。未料吳思瑤直指陳玉珍又來盯哨，讓陳當場爆氣回嗆，強調自己在排隊等受訪，無端又被吳點名。



吳思瑤甚至用“現在是陸機在擾台嗎？”來形容陳玉珍，並要媒體繼續提問，不要受到干擾。



陳玉珍隨後受訪時則痛罵吳思瑤只會扣帽子，她是在排隊等著受訪，被莫名扣帽子，吳真的是沒有用的“立委”，只會扣帽子貼標籤，她昨天公開跟吳下戰帖，一個對三個來辯論也行，不管是財劃法或者是離島建設條例議題都可以，但吳不敢接招，衹有被害妄想症，站在一旁就說在盯哨。