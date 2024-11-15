朱學恒強吻藍議員鍾沛君二審判11月將入獄

媒體人朱學恒。（中評社 資料照） 中評社台北11月15日電／媒體人朱學恒被控在餐廳包廂內兩度“壁咚”強吻、摟抱中國國民黨台北市議員鍾沛君，一審台北地院依強制猥褻罪判刑1年2個月，朱學恒上訴二審時認罪，表達願和解及賠償，在言詞辯論前一天上網道歉。台灣高等法院認為，朱犯後態度改變，昨改判11個月，但考量他於一審期間持續在談話節目中發言傷害鍾沛君，不予緩刑；可上訴。



朱學恒昨天在臉書發文表示接受判決，不再提上訴。本案檢方雖未上訴二審，但仍可上訴三審。判決書送達檢、辯後，雙方若於20天期限內都未上訴，判決即確定。若以此推估，朱學恒可能於今年底至明年初發監執行。



朱學恒上月16日在臉書發文道歉“本人深感悔悟”，但鍾沛君認為看不到道歉的誠意。高院判決認定，朱學恒於一審時原本否認犯行，但二審時已坦承犯行，並表達和解意願及願意賠償的金額，且自行於網路上張貼公開道歉信，後來雖與鍾沛君未能成立調解，但朱的犯罪後態度已有所改變，因此輕判。



鍾沛君昨天也發表聲明指出，她知道審判會是一段艱難的旅程，但過程仍屢屢讓她吃驚，從事發的道歉切結，到矢口否認、自我告發，一審全盤翻供，幻想出一套政治陰謀論，利用自己的直播頻道，與特定友好媒體人散播造謠，再到二審髮夾彎全部認罪，最後拿出一張本票。



“我的人生也不是你的劇本，無法在司法上戰勝我，操縱輿論壓倒我，就要我配合參演另一出和解戲碼。”她說，審判不是表演舞台，一段演出不受青睞，就改弦更張演出另一套；期待盡快回歸原本人生，不再受此事干擾，若民事獲判賠償，將依約悉數捐出。

