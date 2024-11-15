財劃法爭議　藍委批賴清德換了位置換了腦袋

藍委許宇甄。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月15日電（記者 俞敦平）在今日“立法院”的“國是論壇”上，中國國民黨籍“立委”許宇甄與楊瓊瓔痛批賴清德在財政收支劃分法修法議題上的立場反覆轉變，指責他過去曾支持修法，現在卻反對推動，讓地方財政問題長期懸而未決。兩位國民黨“立委”們痛批，賴清德在不同位階上的言行不一，顯示出“換了位置就換了腦袋”的現象，無視地方需求與公平分配的承諾。



許宇甄表示，財政收支劃分法已25年未修，導致財政分配上的垂直和水平不均問題持續加劇。她批評賴清德自擔任台南市長以來，從2012年開始就呼籲平衡城鄉發展，主張透過修法改善地方財源不足的情況。然而，現在賴清德掌管中央，卻轉而表示不宜輕易改變現行制度，理由是過度改革會削減中央經費，影響“國防”、外交等重大支出。許宇甄認為賴清德在不同身分下採取不同立場，甚至反對曾經支持的修法，顯示他“換了位置就換了腦袋”。



楊瓊瓔也批評賴清德的立場轉變，她回顧賴清德過去曾以地方需求為由支持財化法修正，甚至擔任“行政院長”時承諾將在大選後推動相關法案，為地方政府爭取更多財源。然而，賴清德成為執政後，卻以“中央資金需求”為由改口反對修法，忽視地方長期面臨的財政壓力。楊瓊瓔以台中和新竹的例子說明，這些地方上繳巨額稅收，卻僅獲少部分返還，地方財源困乏，難以推動基本建設，地方與中央的財政資源分配極不均衡。