與蔣萬安同台布局黨主席？盧秀燕只談防颱

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月15日電（記者 方敬為）中國國民黨主席明年改選，台中市長盧秀燕被點名角逐，外傳前“立法院長”王金平支持參選，加上明天又要北上與台北市長蔣萬安合體看球，被解讀是在團結勢力挑戰黨魁。盧秀燕今天對此表示，上班時間不談選舉。至於是否北上看球，還得看天兔颱風的動態而定，大家還是要注意防颱，若中部會被影響，她就會待在台中指揮防颱。



盧秀燕15日出席“西屯區福科國中16周年校慶暨校舍增建工程落成啟用典禮”。對於外傳王金平等藍營本土派力拱盧參選黨主席及16日將赴台北大巨蛋與蔣萬安同台看世界棒球12強賽“中日大戰”，被聯想是在團結黨內勢力等議題受訪，作上述表示。



盧秀燕說，她一貫在上班時間不回答選舉問題，至於16日是否北上看球，她要先感謝蔣萬安市長的邀請。她是很希望能夠北上替中華隊加油，不過當前有天兔颱風正在台灣南邊外海，所以明天能否北上赴約，還是要看颱風動態。如果對中部沒有影響，她才有可能成行。



盧秀燕表示，倘若天兔颱風的路線有點變化的話，對中部會有影響，她就必須留下來，以防颱優先，所以現在尚無法決定。雖然氣象署預報指出，對中、北部不會有影響，不過寧可小心，市府的防颱準備工作也已經啟動，已在進行當中了。她也提醒大家要注意防颱、安全至上。