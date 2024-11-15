王鴻薇爆防彈背心得標商詐欺累犯　應三振

藍委王鴻薇爆全台警用防彈背心採購出現瑕疵，得標廠商曾三度被列為採購黑名單。（王鴻薇臉書） 中評社台北11月15日電／中國國民黨籍“立委”王鴻薇15日發文指出，自己過去曾經踢爆全台警用防彈背心出現瑕疵，相關得標廠商“光研企業”曾三度被列為採購黑名單的廠商，前負責人的兒子也開公司賣防彈背心，也曾詐欺“法務部”，卻能一再得標，就是因為評審過程不透明，造成惡質廠商不斷地販賣劣質品，危及軍警的生命安全。她具體提出了三振條款，應該永久停權多次違規廠商，保障軍警安全。



王鴻薇15日在臉書發文提到，“行政院”公共工程委員會已經函覆，除了透過選擇性招標，篩選廠商再邀請投票外，未來也應採取最有利方式決標，要求廠商投標時提出過去履約績效。機關也可查詢廠商歷史停權資料，納入評選考量。其他像是樣品檢測、機關到場隨機抽樣，而針對多次遭停權的廠商，公共工程委員會，他們正在審慎評估。主要考量是這些黑心廠商員工的生計與廠商參與政府採購的權利。



王鴻薇強調，她要再一次重申她的主張，防彈背心採購事涉軍警的生命安全，多次違規且惡質廠商員工的生計甚至是他們參與政府採購的權利，在天秤上不是一個量級可以比較。公共工程委員會應該可以做出合理的判斷，落實三振條款永久停權多次違規廠商，才可以給這些保家衛國的軍警，一個合理的交代。