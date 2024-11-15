柯文哲再遭爆料撩陳智菡　當事人反駁

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月15日電（記者 俞敦平） 針對台灣民眾黨主席柯文哲近日被指控對黨內幕僚陳智菡有不當言行一事，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌嚴詞駁斥指控毫無證據而且無禮，而民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡則指出，該指控者是因個人恩怨而進行報復，已對她及家人帶來巨大困擾，並嚴重傷害其名譽。



柯文哲近日深陷京華城弊案，並遭媒體人璩美鳳指控性騷擾，引發社會關注。除此之外，前竹縣黨部執行長林冠年更公開指稱，柯文哲曾對民眾黨團主任陳智菡有言語上的性別歧視，讓事件再掀波瀾。



在今日台灣民眾黨團時事回應記者會上，面對媒體追問此事，黃國昌嚴肅表示，對他人進行指控，尤其是涉及性別的冒犯，在沒有確鑿證據下非常不妥。他批評這類言論既無禮又無事實依據，強調“發言要負責”，不可任意傷害他人名譽。



當事人的陳智菡則強調，柯文哲重視的是團隊成員的能力，並不會對外貌進行評價。她表示，這些指控已經對自己、家庭及先生造成困擾，甚至傷害了其專業形象。陳智菡認為，這些莫須有的言論帶有性別歧視，不僅將她的工作與容貌做不當連結，更讓她感到極為噁心。



此外，陳智菡對林冠年表示不滿，指他離開台北市政府是因勤怠問題，並質疑他因酒駕未能參選而心生不滿，藉此夾怨報復民眾黨。她認為，這些指控毫無根據，意圖污衊其個人形象，並強烈譴責無端的詆毀言論。