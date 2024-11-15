綠問參選竹市長？邱臣遠：不回答假設性問題

邱臣遠今日首次到新竹市議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月15日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠今日到新竹市議會備詢，民進黨籍新竹市議員鄭美娟在質詢時問邱是否會參選2026新竹市長選戰？邱回應表示，他不回答假設性問題，鄭則痛批接任代理市長3個月就出國3次，根本無心市政，讓邱首次到議會備詢的處女秀充滿濃濃的火藥味。



新竹市議會今日舉行第11屆第4次定期會市政總質詢，邱臣遠率領新竹市府各局處首長列席備詢。這是邱接任代理市長後首次到新竹市議會總質詢，綠營相當關心邱是否會參選2026新竹市長選戰，因為日前傳出藍營有意在新竹市長選戰禮讓給民眾黨“立院”黨團總召黃國昌。黃昨日也回應說，2026年不排除任何可能性，只要黨需要，他不會推辭，一定下去戰。



鄭美娟詢問邱臣遠，是否有意願要參選2026新竹市長選舉？邱表示，他不回答假設性問題。讓鄭相當不滿地痛批，邱根本無心市政，接任代理市長才3個月就出國3次，明年度的出國考察預算甚至還多編列了新台幣2百多萬元。



鄭美娟質疑，邱臣遠已當過新竹市副市長，現在又當代理市長，難道對新竹市這片土地沒有情感嗎？還是因為黃國昌比邱優秀，所以讓黃選就好，邱代理市長這段時間混過去就好了呢？



鄭美娟指出，今年天下雜誌出爐的施政滿意度，已退黨且遭停職的新竹市長高虹安只被打了51分，位居全台倒數第一名，但新竹市府對此似乎不太滿意，於是在10月份的時候又自行找民調公司來做施政滿意度調查，訪問了1073位新竹市民，得到一個成績後就發了新聞稿，強調某幾個施政項目獲得市民的高度肯定，刻意塑造高滿意度的假象來欺騙新竹市民。