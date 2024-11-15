祈願中華棒球隊克日　藍委大吃飯糰壽司

藍委們在議場前大吃日式飯糰、壽司，希望中華隊順利克打敗日本隊。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月15日電（記者 楊騰凱）2024世界12強棒球賽開打，中華隊已經連續贏過韓國、多明尼加，16日將對上日本隊展開“台日大戰”。今日有中國國民黨籍“立委”祈願台灣能順利擊敗日本，在議場前大吃日式飯糰、壽司，象徵中華隊順利克日。



2024世界12強棒球賽B組賽事在台北舉行，中華隊在13日以6：3大勝韓國隊，14日再以2：1勝過多明尼加隊，接下來將於16日對上強敵日本隊。



2024世界12強棒球賽B組共6支球隊，包括中華隊、日本隊、韓國隊、多明尼加隊、澳大利亞隊、古巴隊。分組前兩名可以晉級復賽。



中華隊16日將對上日本隊展開“台日大戰”，為此，國民黨籍“立委”洪孟楷、陳菁徽、黃健豪、陳玉珍、張智倫、林倩綺一起在“立法院”議場前大啖日式飯糰、壽司，嗑掉日本代表性的料理，象徵中華隊能夠順利克日。



洪孟楷表示，聽說日本投手放話要讓台北大巨蛋變圖書館，可是台北大巨蛋4萬人滿場為中華隊應援，音浪這麼強，呼籲日本投手先吃暈車藥再上路，不然會被晃倒。



洪孟楷強調，希望中華隊能順利挺進在東京巨蛋參加復賽，中華健兒贏得勝利是我們共同的期待。