馬英九邀7校陸生27日訪台　台官方今放行

馬英九2023年7月陪同來台訪問的陸生遊花蓮清水斷崖，欣賞東台灣美景。（中評社 資料照） 中評社台北11月15日電／馬英九基金會執行長蕭旭岑15日表示，已正式接到政府相關單位通知，同意馬英九基金會邀請清華大學等七所大陸大學師生訪台團。蕭旭岑感謝陸委會、“教育部”與移民署相關單位的協助，馬英九基金會一定全力辦好此次陸生團訪台，促進兩岸青年更深入交流。



馬英九基金會邀大陸7所大學共40名師生於本月27日訪台，12月5日離境。成員包括大陸桌球名將馬龍。



蕭旭岑提及，尤其感謝國民黨“立委”賴士葆出面協調政府部門，促成陸生團順利成行。過程中陸委會主委邱垂正、“教育部次長”葉丙成均表達全力支持之意，並指示官員從旁協助申請事宜，他敬表感謝之意。



蕭旭岑指出，陸生團由北京清華大學教務委員會主任邱勇率團，預計11月27日抵台，12月5日離境，此行將訪問台大、政大、清大、陽明交大、長庚、文化等六所大學與台北市立中山女中。



蕭旭岑強調，在兩岸氣氛低迷的時刻，政府能核准陸生團訪台，意義重大。馬英九期盼這個陸生團是個開始，未來政府能同意更多大陸訪問團來，促進兩岸民間更多交流，透過更多的接觸與認識，緩和兩岸關係，讓兩岸避免走向衝突。