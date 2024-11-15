　NCC　104項業務12月起停擺

通訊傳播委員會(NCC)。（中評社 資料照） 中評社台北11月15日電／“立法院”15日三讀通過通訊傳播委員會（NCC）第16條修正案，代理主委翁柏宗將無法繼續代理主委，自12月起，NCC委員會將只剩下3位委員，無法召開委員會，包含打詐條例子法、廣電節目內容裁罰等104項業務，均將一同停擺。



“立法院”上會期三讀通過NCC組織法修正案，刪除萬年延任條款，任期改為四年且僅能連任一次，不得再任。不過依NCC組織法第16條，施行日期“由“行政院”以命令定之”，“行政院”以此主張，在7月30日去函NCC，翁柏宗仍具有代理主委資格，並代理至今。也令上會期三讀通過的NCC組織法修正案無法落實。



為堵上次修法未臻完整，留下的NCC組織法巧門，民眾黨“立院”黨團及國民黨共提修正動議，於現行規定“由“行政院”以命令定之”，再增列第二項，“民國113（西元2024）年7月16日修正之第4條條文及113年11月15日修正之第16條條文，自113年12月1日施行”。但目前尚有4名NCC委員待補足，隨著代理主委翁柏宗下台，NCC將只剩下3名委員，運作恐將停擺。



根據台媒報導，為了避免委員會無法運作，影響NCC日常業務辦理。今年7月時，NCC已經修正過“NCC委員會議審議事項及授權內部單位辦理事項作業要點”、NCC分層負責明細表、委員會議議事要點及法製作業要點。過去，蘋果、三星等智慧型手機新品要進入台灣市場販售時，都必需要經過NCC委員會審議。在今年7月的這次審議中，已針對58項業務進行作業要點修正，無需經過委員會討論，以免對一般民生造成影響。



不過，除了上述58項業務之外，仍有104項業務依法只能由NCC委員會議處理。

