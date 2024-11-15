陳玉珍：離島建設條例是引活水　不怕扣帽子

藍委陳玉珍受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨金門“立委”陳玉珍等人提出離島建設條例部分條文修正草案，增訂設置離島國際醫療特區、自由貿易示範區等，引來綠營攻擊是門戶大開，落入大陸統戰圈套。對此，陳玉珍今天向中評社表示，她提條例修正，是要讓金門醫療有更大發展，為產業帶來活水。



陳玉珍強調，譬如台南、安平、桃園航空城、台北港等也都是自由貿易港區，但金門卻不被認為是國際商港，不能設立，因此提修正草案，讓進出更加自由。她也舉例說，如生殖醫學在中國大陸就有700億人民幣的市場，其中只要有1%能轉移到金門來，我們就非常高興了。



陳玉珍提案修改《離島建設條例》，主要包括第13條之1設置“離島國際醫療特區”，以及18條之1設置“離島自由貿易示範區”，引進大陸地區廠商參與採購，鼓勵離島產業發展。



陳玉珍今天在“立法院”接受中評社訪問時表示，事實上台灣都已開放大陸人到台澎金馬進行醫美或生殖醫學等各方面的看診，希望將金門變成一個專區的目的，是希望讓法令更加完備，好讓進出更加自由，讓大陸民眾能到金門看診、消費，創造台灣的醫療產值，同時還可以讓金門的基本醫療水準更提升，所以是非常正面。

